كأس العالم – بمعادلة محمد صلاح.. صيباري رجل مباراة المغرب ضد اسكتلندا

حصل إسماعيل صيباري لاعب منتخب المغرب على جائزة رجل مباراة اسكتلندا في كأس العالم 2026.

وفاز منتخب المغرب على اسكتلندا بهدف مقابل لا شيء سجله إسماعيل صيباري.

وأحرز إسماعيل صيباري بعد دقيقة و10 ثوانٍ أسرع هدف للمغرب في كأس العالم، وثاني أسرع هدف لمنتخب إفريقي بعد هدف أسامواه جيان لغانا ضد جمهورية التشيك عام 2006 بعد دقيقة وثمان ثواني.

وأصبح صيباري هو ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم، بعد المصري محمد صلاح.

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صاروخية إسماعيل صيباري نجم البافاري القادم في شباك المنتخب الاسكتلندي 🚀⚽️pic.twitter.com/pZcRDXzlqJ — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2026

وسجل إسماعيل صيباري أسرع هدف في تاريخ مشاركات المغرب بكأس العالم عند الدقيقة الثانية، متفوقًا على هدف حكيم زياش أمام كندا يوم 1 ديسمبر 2022، والذي جاء في الدقيقة الرابعة.

ويعتبر هذا الهدف الثاني للاعب المغربي في هذه النسخة بعدما سجل هدفه الأول أمام البرازيل بالجولة الأولى ليمتلك في رصيده الآن هدفان.

وضمن منتخب المغرب التأهل إلى دور الـ 32 بعد الحصول على 4 نقاط قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

احصائيات صيباري

سجل هدف

سدد كرتين

تسديدات على المرمى: 1

وأهدر فرصة محققة.