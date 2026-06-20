كأس العالم – بمعادلة محمد صلاح.. صيباري رجل مباراة المغرب ضد اسكتلندا

السبت، 20 يونيو 2026 - 03:26

كتب : FilGoal

إسماعيل صيباري

حصل إسماعيل صيباري لاعب منتخب المغرب على جائزة رجل مباراة اسكتلندا في كأس العالم 2026.

وفاز منتخب المغرب على اسكتلندا بهدف مقابل لا شيء سجله إسماعيل صيباري.

وأحرز إسماعيل صيباري بعد دقيقة و10 ثوانٍ أسرع هدف للمغرب في كأس العالم، وثاني أسرع هدف لمنتخب إفريقي بعد هدف أسامواه جيان لغانا ضد جمهورية التشيك عام 2006 بعد دقيقة وثمان ثواني.

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وأصبح صيباري هو ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم، بعد المصري محمد صلاح.

وسجل إسماعيل صيباري أسرع هدف في تاريخ مشاركات المغرب بكأس العالم عند الدقيقة الثانية، متفوقًا على هدف حكيم زياش أمام كندا يوم 1 ديسمبر 2022، والذي جاء في الدقيقة الرابعة.

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ويعتبر هذا الهدف الثاني للاعب المغربي في هذه النسخة بعدما سجل هدفه الأول أمام البرازيل بالجولة الأولى ليمتلك في رصيده الآن هدفان.

وضمن منتخب المغرب التأهل إلى دور الـ 32 بعد الحصول على 4 نقاط قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

احصائيات صيباري

سجل هدف

سدد كرتين

تسديدات على المرمى: 1

وأهدر فرصة محققة.

منتخب المغرب إسماعيل صيباري
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