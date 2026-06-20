كأس العالم – موعد مباراة المغرب ضد هايتي.. والقنوات الناقلة

يستكمل منتخب المغرب مشواره في كأس العالم 2026 عندما يواجه هايتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وحقق المغرب انتصارا هاما أمام اسكتلندا في الجولة الثانية بهدف مقابل لا شيء ليضمن تأهله للدور المقبل.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بجانب كل من البرازيل، واسكتلندا، وهايتي.

ويلعب منتخب المغرب ضد هايتي صباح الخميس المقبل 25 يونيو الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب أتالانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس.