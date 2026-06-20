مباشر كأس العالم - البرازيل (0)-(0) هايتي.. هدف غير محتسب

السبت، 20 يونيو 2026 - 03:09

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل - المغرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل ضد هايتي بكأس العالم.

ويلعب منتخب البرازيل ضد هايتي بعد قليل ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة.

لمتابعة مباراة البرازيل ضد هايتي دقيقة بدقيقة من هنا.

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