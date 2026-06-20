استراحة في كأس العالم - البرازيل (3)-(0) هايتي.. نهاية الشوط الأول

السبت، 20 يونيو 2026 - 03:09

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - البرازيل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل ضد هايتي بكأس العالم.

ويلعب منتخب البرازيل ضد هايتي بعد قليل ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة.

لمتابعة مباراة البرازيل ضد هايتي دقيقة بدقيقة من هنا.

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