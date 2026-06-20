كأس العالم - مدرب اليابان يكشف السر وراء اللوحة البيضاء في مباراة هولندا

أوضح هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان السر وراء اللوحة البيضاء التي رفعها للاعبيه خلال التعادل مع هولندا في الجولة الأولى من كـأس العالم.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين في الجولة الأولى، ويستعد منتخب اليابان لمواجهة تونس في الجولة الثانية.

وظهر مورياسو وهو يرفع لوحة بيضاء تحمل أرقاما مشيرا للاعبين، وربطها البعض بأنها تعليمات فنية للاعبي فريقه مرتبطة بالأرقام مثل الشفرة.

EL MÉTODO MORIYASU 🇯🇵📋 En el marco del estreno mundialista en Dallas que terminó 2-2 ante Países Bajos, el entrenador de Japón realizó indicaciones con una pizarra. pic.twitter.com/HoJegKwy3n — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي: "اللوحة البيضاء؟ الهدف منها أن يعرف اللاعبين الوقت المتبقي على نهاية اللقاء".

وأضاف "شاشة العرض في الملعب والتي تعرض دقائق المباراة كانت فوقنا، وكان على اللاعبين النظر لأعلى لمعرفة الوقت".

وأقيمت المباراة على ملعب دالاس ستديوم والذي تتواجد بالفعل شاشات العرض فيه بمنتصف الملعب أعلى دائرة المنتصف.

وأردف "العديد من اللاعبين أخبرونا بأنهم لا يعرفون الوقت، ورأيتهم يقتربون منا يسألون عن الوقت المتبقي أكثر من مرة".

وأتم "كان بإمكاني أن أصرخ بها لكنهم لم يسمعونا، ولم أستطع أن أشير لهم بها، لذلك قررت أن أكتب الوقت على اللوحة البيضاء، واعتقدت أن هذه ستكون أسهل طريقة بالنسبة لهم".

* شاشات العرض في ملعب دالاس الذي استضاف مباراة اليابان ضد هولندا.

ويبدأ اللقاء بين تونس والمغرب في السابعة صباحا ليوم الأحد الموافق 21 يونيو.

وتعادل منتخب اليابان مع هولندا في الجولة الافتتاحية بنتيجة 2-2.

فيما ألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

ويتصدر منتخب السويد الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه اليابان وهولندا برصيد نقطة لكل فريق ويتذيل منتخب تونس الترتيب بدون رصيد.

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