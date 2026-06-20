كأس العالم - مدرب اليابان يكشف السر وراء اللوحة البيضاء في مباراة هولندا

السبت، 20 يونيو 2026 - 03:08

كتب : FilGoal

هاجيمي مورياسو

أوضح هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان السر وراء اللوحة البيضاء التي رفعها للاعبيه خلال التعادل مع هولندا في الجولة الأولى من كـأس العالم.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 بين الفريقين في الجولة الأولى، ويستعد منتخب اليابان لمواجهة تونس في الجولة الثانية.

وظهر مورياسو وهو يرفع لوحة بيضاء تحمل أرقاما مشيرا للاعبين، وربطها البعض بأنها تعليمات فنية للاعبي فريقه مرتبطة بالأرقام مثل الشفرة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - هوجو بروس ينتقد ملعب أتلانتا وفترة توقف شرب المياه كأس العالم - حكيمي أكثر لاعبي إفريقي مشاركة في البطولة كأس العالم - العويس جاهز لقيادة السعودية أمام إسبانيا كأس العالم - كندا تعلن نجاح جراحة إسماعيل كونيه

وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي: "اللوحة البيضاء؟ الهدف منها أن يعرف اللاعبين الوقت المتبقي على نهاية اللقاء".

وأضاف "شاشة العرض في الملعب والتي تعرض دقائق المباراة كانت فوقنا، وكان على اللاعبين النظر لأعلى لمعرفة الوقت".

وأقيمت المباراة على ملعب دالاس ستديوم والذي تتواجد بالفعل شاشات العرض فيه بمنتصف الملعب أعلى دائرة المنتصف.

وأردف "العديد من اللاعبين أخبرونا بأنهم لا يعرفون الوقت، ورأيتهم يقتربون منا يسألون عن الوقت المتبقي أكثر من مرة".

وأتم "كان بإمكاني أن أصرخ بها لكنهم لم يسمعونا، ولم أستطع أن أشير لهم بها، لذلك قررت أن أكتب الوقت على اللوحة البيضاء، واعتقدت أن هذه ستكون أسهل طريقة بالنسبة لهم".

Image

* شاشات العرض في ملعب دالاس الذي استضاف مباراة اليابان ضد هولندا.

ويبدأ اللقاء بين تونس والمغرب في السابعة صباحا ليوم الأحد الموافق 21 يونيو.

وتعادل منتخب اليابان مع هولندا في الجولة الافتتاحية بنتيجة 2-2.

فيما ألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

ويتصدر منتخب السويد الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه اليابان وهولندا برصيد نقطة لكل فريق ويتذيل منتخب تونس الترتيب بدون رصيد.

اليابان هاجيمي مورياسو تونس كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم – موعد مباراة المغرب ضد هايتي.. والقنوات الناقلة مباشر كأس العالم - البرازيل (0)-(0) هايتي.. المباراة ستبدأ بعد قليل رهان كسبان كأس العالم - هوجو بروس ينتقد ملعب أتلانتا وفترة توقف شرب المياه تشكيل كأس العالم - كونيا يقود هجوم البرازيل.. ولاعب ولفرهامبتون أساسي مع هايتي كأس العالم - حكيمي أكثر لاعبي إفريقي مشاركة في البطولة كأس العالم - كندا تعلن نجاح جراحة إسماعيل كونيه كأس العالم - العويس جاهز لقيادة السعودية أمام إسبانيا
أخر الأخبار
كأس العالم – موعد مباراة المغرب ضد هايتي.. والقنوات الناقلة 7 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - البرازيل (0)-(0) هايتي.. المباراة ستبدأ بعد قليل 14 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدرب اليابان يكشف السر وراء اللوحة البيضاء في مباراة هولندا 15 دقيقة | في المونديال
رهان كسبان 18 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - هوجو بروس ينتقد ملعب أتلانتا وفترة توقف شرب المياه 53 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - كونيا يقود هجوم البرازيل.. ولاعب ولفرهامبتون أساسي مع هايتي ساعة | في المونديال
كأس العالم - حكيمي أكثر لاعبي إفريقي مشاركة في البطولة ساعة | في المونديال
كأس العالم - كندا تعلن نجاح جراحة إسماعيل كونيه ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531376/كأس-العالم-مدرب-اليابان-يكشف-السر-وراء-اللوحة-البيضاء-في-مباراة-هولندا