تشكيل كأس العالم - كونيا يقود هجوم البرازيل.. ولاعب ولفرهامبتون أساسي مع هايتي

السبت، 20 يونيو 2026 - 02:21

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - البرازيل - المغرب

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل تشكيل فريقه لخوض مواجهة هايتي في كأس العالم.

ويلعب منتخب البرازيل ضد هايتي بعد قليل ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة.

وجاء تشكيل البرازيل لمواجهة هايتي كالتالي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – جابرييل ماجاليش – دوجلاس سانتوس

الوسط: كاسيميرو – برونو جيماريش – لوكاس باكيتا

الهجوم: رافينيا – ماتيوس كونيا – فينيسيوس جونيور.

في المقابل يقود جان رينسر بيليجارد لاعب وسط ولفرهامبتون تشكيل هايتي الأساسي.

وجاء تشكيل هايتي كالتالي:

حراسة المرمى: جوني بلاسيد

الدفاع: كارلينس أركوس - ريكاردو آدي - هانيس ديلكرو - مارتن إكسبيرينس - جان كيفين دوفرين

الوسط: جان رينسر بيليجارد - دانلي جاك جاك.

الهجوم: روبن بروفيدنس - فرانتزدي بييرو - جوشوا كاسيمير.

وتضم المجموعة الثالثة كل من: البرازيل والمغرب واسكتلندا وهايتي.

حراسة المرمى: جوني بلاسيد

الدفاع: كارلينس أركوس - ريكاردو آدي - هانيس ديلكرو - مارتن إكسبيرينس - جان كيفين دوفرين

الوسط: جان رينسر بيليجارد - دانلي جاك جاك

الهجوم: روبن بروفيدنس - فرانتزدي بييرو - جوشوا كاسيمير

كأس العالم البرازيل هايتي
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