كأس العالم - حكيمي أكثر لاعبي إفريقي مشاركة في البطولة

السبت، 20 يونيو 2026 - 02:01

كتب : محمود حمدي

أشرف حكيمي - المغرب

بات المغربي أشرف حكيمي أكثر لاعب إفريقي مشاركة في منافسات كأس العالم.

ويشارك حكيمي في مباراة المغرب ضد اسكتلندا من الجولة الثانية من دور المجموعات.

ووصل حكيمي إلى المباراة رقم 12 في تاريخ مشاركاته مع منتخب المغرب بمنافسات كأس العالم.

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وتخطي حكيمي الثنائي، الغاني أسامواه جيان، والكاميروني فرانسوا أومام بيك ولعب كل منهما 11 مباراة.

وشارك حكيمي في النسخة الحالية خلال مباراتي المغرب ضد البرازيل واسكتلندا.

ويخوض حكيمي النسخة الثالثة له مع منتخب المغربي في كأس العالم بعدما شارك في (2018 و2022 و2026).

ويحلم بطل النسختين الماضيتين من دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان في تحقيق إنجاز تاريخي جديد في كأس العالم.

وحقق حكيمي المركز الرابع مع منتخب المغرب في النسخة الماضية من كأس العالم بقطر.

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