كأس العالم - كندا تعلن نجاح جراحة إسماعيل كونيه

أعلن منتخب كندا نجاح الجراحة التي أجراها إسماعيل كونيه عقب تعرضه لكسر مضاعف خلال مواجهة قطر في كأس العالم 2026.

وتعرض كونيه لإصابة عنيفة بعد تدخل قوي من عاصم مادبو في المباراة التي انتهت بالفوز 6-0.

وأوضح حساب الاتحاد الكندي: "خضع إسماعيل كونيه الليلة الماضية لعملية جراحية ناجحة لإصلاح كسر في ساقه".

وأضاف "من المتوقع أن يتعافى تماما، لكنه سيغيب عن بقية مباريات كأس العالم 2026. ستعود أقوى يا إسماعيل".

وقال مارش في تصريحات صحفية: "إصابة كونيه حدثت أمام مقاعد بدلاء كندا، وسمعنا صوت الإصابة".

وأضاف "عرفت في الحال إنها إصابة مشابهه لما تعرض له تاجون بوكنان في المران، الكل سمع صوت كسر عظامه".

وأكمل "مادبو حضر لغرفة ملابس فريقنا للاعتذار وهو ما أقدره".

وتابع "لا أضع اللوم على ماديبو، لكنني لا أفهم رد فعل اللاعبين البدلاء لمحاولة إثارة شجار حول أحقية البطاقة الحمراء، في حين أنه خطأً واضح حدث للتو وأدى إلى كسر ساق أحد اللاعبين".

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يذكر أن تلك رابع إصابة يتعرض لها لاعبو منتخب كندا في السنوات الأخيرة، تعرض تاجون بوكنان لكسر في الساق أثناء التدريبات استعدادا لكوبا أمريكا 2024، كما تعرض مويس بومبيتو لكسر في ساقه أثناء اللعب مع نيس في أكتوبر الماضي.

فيما تعرض ماكسيم كريبو لنفس الإصابة في 2022 خلال مشاركته مع لوس أنجلوس قبل أسابيع قليلة من كأس العالم 2022.

ورفع منتخب كندا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام سويسرا.

فيما توقف رصيد منتخب قطر عنده نقطة وحيدة بالتساوي مع البوسنة.

ويلتقي منتخب قطر في الجولة الأخيرة أمام البوسنة يوم الأربعاء 24 يونيو الساعة العاشرة مساءً.

وفي الوقت نفسه يلتقي منتخب كندا أمام سويسرا في مباراة تحديد متصدر المجموعة.