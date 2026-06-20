كأس العالم - العويس جاهز لقيادة السعودية أمام إسبانيا

تأكدت جاهزية محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي لخوض مواجهة إسبانيا في كأس العالم.

ويلعب المنتخب السعودي ضد إسبانيا يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم.

وعاد العويس للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد اكتفائه بأداء تمارين استرجاعية خلال اليومين الماضيين وبات جاهزا لمواجهة إسبانيا.

وظهر العويس بشكل رائع أمام أوروجواي في الجولة الأولى وقام بـ9 تصديات في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

في الوقت نفسه أثبتت الفحوصات الطبية إصابة عبد الرحمن الصانبي، حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي أهلي جدة، في العضلة الخلفية للفخذ.

ويتواجد الصانبي ضمن قائمة الحراس البديلة للمنتخب السعودي تحسبا لإصابة أي حارس من الحراس الثلاثة المتواجدة في القائمة النهائية وهم: محمد العويس، ونواف العقيدي، وأحمد الكسار.

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.

ويدير الحكم البرازيلي رفاييل كلاوس مباراة السعودية وإسبانيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

إسبانيا×السعودية

حكم الساحة: البرازيلي رفاييل كلاوس

المساعد الأول: البرازيلي دانيلو مانيس

المساعد الثاني: البرازيلي رودريجو فيجريدو

الحكم الرابع: الكولومبي أندريس روخاس

الحكم مساعد احتياطي: الكولومبي أليكساندر جوزمان