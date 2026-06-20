كأس العالم - بعد 70 ثانية فقط.. صيباري يسجل ثاني أسرع هدف إفريقي

السبت، 20 يونيو 2026 - 01:34

كتب : FilGoal

إسماعيل صيباري

سجل إسماعيل صيباري مهاجم المغرب هدفا مبكرا في شباك اسكتلندا بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وجاء هدف إسماعيل صيباري في الدقيقة الثانية من انطلاق الشوط الأول في المباراة التي تقام في هذه الأوقات.

وسجل صيباري الهدف بتسديدة صاروخية بعد تمريرة مميزة من براهيم دياز سكنت شباك منتخب اسكتلندا ليتقدم المغرب بنتيجة المباراة مبكرا.

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وأحرز إسماعيل صيباري بعد دقيقة و10 ثوانٍ أسرع هدف للمغرب في كأس العالم، وثاني أسرع هدف لمنتخب إفريقي بعد هدف أسامواه جيان لغانا ضد جمهورية التشيك عام 2006 بعد دقيقة وثمان ثواني.

وأصبح صيباري هو ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم، بعد المصري محمد صلاح.

وبات منتخب المغرب ثاني أكثر المنتخبات الإفريقية تسجيلا في كأس العالم بـ22 هدفا بالتساوي مع الكاميرون وخلف نيجيريا بهدف.

وسجل إسماعيل صيباري أسرع هدف في تاريخ مشاركات المغرب بكأس العالم عند الدقيقة الثانية، متفوقًا على هدف حكيم زياش أمام كندا يوم 1 ديسمبر 2022، والذي جاء في الدقيقة الرابعة.

ويعتبر هذا الهدف الثاني للاعب المغربي في هذه النسخة بعدما سجل هدفه الأول أمام البرازيل بالجولة الأولى ليمتلك في رصيده الآن هدفان.

وتعادل منتخب المغرب في الجولة الأولى من كأس العالم مع البرازيل بهدف مقابل هدف في مباراة قدم بها صيباري أداء كبيرا.

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