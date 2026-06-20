كأس العالم – مرتان متتاليتان لأول مرة.. بالوجون رجل مباراة أمريكا ضد استراليا

السبت، 20 يونيو 2026 - 01:27

كتب : FilGoal

فولارين بالوجون - أمريكا

حصل فولارين بالوجون لاعب منتخب أمريكا على جائزة رجل مباراة استراليا في كأس العالم 2026.

وفاز منتخب أمريكا على منافسه استراليا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وللمرة الثانية تواليا يحصل بالوجون على جائزة رجل المباراة وذلك بعد حصوله عليها ضد باراجواي والآن أمام استراليا.

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ولأول مرة يحصل لاعب على جائزة رجل المباراة مرتين خلال كأس العالم 2026.

وضمن منتخب أمريكا التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز الثاني على التوالي.

وكان منتخب أمريكا قد انتصر في الجولة الأولى على باراجواي 4-1.

ووصلت أمريكا للنقطة السادسة في المجموعة مما ضمن لها التأهل إلى الدور المقبل.

بينما تجمد رصيد استراليا عند النقطة الثالثة في المركز الثاني، ويأتي منتخب تركيا ثم باراجواي بالترتيب بفارق الأهداف بدون رصيد من النقاط.

إحصائيات بالوجون:

لم يسجل ولم يصنع.

تسديدات على المرمى: 0 من 2.

لمس الكرة: 33 مرة.

مراوغات ناجحة: 1 من 2.

خسارة الكرة: 15 مرة.

ثنائيات أرضية ناجحة: 3 من 7.

ثنائيات هوائية ناجحة: 0 من 2.

أمريكا فولارين بالوجون كأس العالم استراليا
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