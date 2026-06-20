مباشر كأس العالم - المغرب (1)-(0) اسكتلندا.. الخنوس يهدر هدف محقق
السبت، 20 يونيو 2026 - 00:39
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة المغرب واسكتلندا في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس العالم.
ويبحث منتخب المغرب عن تحقيق انتصاره الأول بعد التعادل مع البرازيل في الجولة الأولى.
ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
....................................................................................................................................................
ق36: الخنوس يهدر هدف محقق
ق30: العيناوي يهدر الهدف الثاني
ق2: إسماعيل صيباري يسجل الهدف الأول للمغرب
بداية المباراة.
نرشح لكم
كأس العالم - العويس جاهز لقيادة السعودية أمام إسبانيا كأس العالم - بعد 70 ثانية فقط.. صيباري يسجل ثاني أسرع هدف إفريقي كأس العالم – مرتان متتاليتان لأول مرة.. بالوجون رجل مباراة أمريكا ضد استراليا كأس العالم – رينار: سنجلس في بيوتنا إذا لم نؤمن بالفوز على اليابان جلباب فريمان البرعي تشكيل كأس العالم - صيباري يقود هجوم المغرب.. وتشي آدامز أساسي مع اسكتلندا كأس العالم - مؤتمر فاي: سنلعب بنفس الطموح.. وجميع لاعبي كوت ديفوار جاهزون انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32
أخر الأخبار
جلباب فريمان البرعي ساعة | في المونديال