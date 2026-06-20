مباشر كأس العالم - المغرب (1)-(0) اسكتلندا.. الخنوس يهدر هدف محقق

السبت، 20 يونيو 2026 - 00:39

كتب : FilGoal

المغرب ضد اسكتلندا

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة المغرب واسكتلندا في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس العالم.

ويبحث منتخب المغرب عن تحقيق انتصاره الأول بعد التعادل مع البرازيل في الجولة الأولى.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق36: الخنوس يهدر هدف محقق

ق30: العيناوي يهدر الهدف الثاني

ق2: إسماعيل صيباري يسجل الهدف الأول للمغرب

بداية المباراة.

منتخب المغرب اسكتلندا كأس العالم
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