مباشر كأس العالم - المغرب (1)-(0) اسكتلندا.. كريستي يهدر

السبت، 20 يونيو 2026 - 00:39

كتب : FilGoal

المغرب ضد اسكتلندا

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة المغرب واسكتلندا في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس العالم.

ويبحث منتخب المغرب عن تحقيق انتصاره الأول بعد التعادل مع البرازيل في الجولة الأولى.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق63: ريان كريستي يسدد كرة صاروخية وتمر فوق مرمى المغرب

ق52: حارس اسكتلندا ينقذ مرماه من هدف ثاني بعد رأسية من بلال الخنوس

ق50: صيباري يسدد كرة صاروخية ترطدم بالعارضة ويهدر الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: ماكجين يهدر هدف محقق لاسكتلندا بعد عرضية مميزة من روبيرتسون

ق36: الخنوس يهدر هدف محقق

ق30: العيناوي يهدر الهدف الثاني

ق2: إسماعيل صيباري يسجل الهدف الأول للمغرب

بداية المباراة.

منتخب المغرب اسكتلندا كأس العالم
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