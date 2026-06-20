كأس العالم – رينارد: أهنئ فاي على هذا الأمر.. وأؤمن بتحقيق الفوز أمام اليابان

كشف هيرفي رينارد مدرب منتخب تونس أن مواجهة اليابان تمثل اختبارا بالغ الصعوبة، مشددا على أهمية التحضير الجيد والاعتماد على الروح الجماعية والإرادة القوية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة اليابان صباح الأحد في الجولة الثانية من كأس العالم.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة مهمة جدا أمام اليابان، الفريق استعد بشكل جيد لهذه المواجهة، ويجب أن نكون مثاليين في الروح الجماعية، وأن نمتلك إرادة قوية لمواجهة هذا المنتخب الممتع".

وواصل "وجدت مجموعة متقبلة لما أطلبه، ولديها رغبة كبيرة في الثأر وتغيير صورة الجماهير، الجميع واعٍ بالمجهود الإضافي المطلوب منهم أمام فريق منضبط وقوي مثل اليابان، وقوتنا الجماعية ستكون كلمة السر لتحقيق الانتصار".

وعن المقارنات بإيمرس فاي وتجربته مع كوت ديفوار قال: "أهنئ إيمرس فاي على ما قدمه في وقت صعب وقصير، لكن الأهم دائمًا هو اللاعبون وكيفية تجنيد أنفسهم، لا يوجد ساحر في كرة القدم، هناك عمل وإعداد وإرادة وروح جماعية، وهذه ستكون نقطة قوتنا الحقيقية".

وشدد مدرب تونس على أهمية الانضباط في الملعب وقال: "الأهم في مباراة اليابان هو التعامل الجيد مع الكرة عند امتلاكها وعند فقدانها، وأن نكون منظمين في الهجوم والدفاع، وأن نهاجم وندافع بشكل جماعي، لأن الجماعية هي الطريق الوحيد للفوز".

وأشار إلى الحالة الذهنية للاعبين بعد الهزيمة الماضية "وجدت لاعبين في قمة التركيز، ومصممين على نسيان المباراة السابقة والتركيز فقط على مواجهة اليابان، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي، أملنا سيكون دائمًا على اللعب الجماعي".

واختتم حديثه بثقة واضحة في قدرة فريقه على تحقيق الفوز وقال: "أعرف لاعبي تونس جيدًا منذ 2018 و2022، وشاهدت مبارياتهم وتواصلت مع الاتحاد واتفقنا على النقاط الأساسية، هذا تحدٍ كبير لكن يحتاج إلى شجاعة في اتخاذ القرار، وسأقولها بثقة لو لم أكن مؤمنا بقدرتنا على الفوز أمام اليابان، لكنا عدنا إلى بيوتنا فورًا".

وأعلن الاتحاد التونسي عن تعيين رينارد خلفا لصبري لموشي المقال بعد الهزيمة أمام السويد في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف.