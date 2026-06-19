تشكيل كأس العالم - صيباري يقود هجوم المغرب.. وتشي آدامز أساسي مع اسكتلندا

يقود إسماعيل صيباري هجوم المغرب في مواجهة اسكتلندا بالجولة الثانية من كأس العالم 2026.

وتلعب المباراة على ملعب بوستون في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويطمح منتخب المغرب في تحقيق انتصاره الأول بعد التعادل مع البرازيل في الجولة الماضية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وأعلن محمد وهبي مدرب المغرب التشكيل الرسمي للمنتخب لمواجهة اسكتلندا.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نصير مزراوي - شادي رياض - عيسي ديوب - أشرف حكيمي.

الوسط: نائل العيناوي - أيوب بو عدي - عز الدين أوناحي.

الهجوم: بلال الخنوس - إسماعيل صيباري - براهيم دياز.

تشكيل اسكتلندا لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: أنجوس جان.

الدفاع: آرون هيكي - جاك هندري - جرانيت هانلي- كيران تيرني - أندرو روبيرتسون.

الوسط: ريان كريستي - لويس فيرجسون - جون ماكجين - سكوت ماكتوميناي.

الهجوم: تشي آدامز.