آس: بيتيس يفتح خط المفاوضات مع ريال مدريد لضم فران جارسيا

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 22:34

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

دخل نادي ريال بيتيس في مفاوضات رسمية مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر فران جارسيا، ليكون أحد أبرز تدعيماته قبل انطلاق الموسم المقبل.

فران جارسيا

النادي : ريال مدريد

ريال بيتيس

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة بيتيس تواصلت بالفعل مع ريال مدريد لمعرفة شروط الصفقة، حيث حدد النادي الملكي مبلغًا يقترب من 10 ملايين يورو للموافقة على رحيل اللاعب.

وكشف التقرير أن بيتيس استفسر عن موقف المهاجم جونزالو جارسيا، إلا أن المطالب المالية المرتفعة لريال مدريد، التي تتجاوز 30 مليون يورو مقابل نسبة من حقوق اللاعب مع وجود بند إعادة شراء، تُعقد إتمام الصفقة.

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ويمثل راتب فران جارسيا أحد أبرز التحديات أمام بيتيس، نظرًا لارتفاعه مقارنة بسقف الأجور داخل الفريق، إلا أن النادي الأندلسي يراه خيارًا مفضلًا في مركز الظهير الأيسر، ضمن خطته لتدعيم صفوفه استعدادًا لموسم 2026-27.

كما لا يزال اسم داني سيبايوس حاضرًا بقوة داخل أروقة بيتيس، في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى فريقه السابق، مع سعي الإدارة لإيجاد صيغة مالية تتناسب مع حدود الرواتب المعتمدة داخل النادي.

ويطمح ريال بيتيس لتعزيز صفوف الفريق وذلك استعدادا لمشاركة الفريق في أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخاض فران جارسيا مع ريال مدريد 109 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 13 آخرين.

ريال بيتيس الدوري الإسباني فران جارسيا
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