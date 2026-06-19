خبر في الجول – المقاولون يطلب ضم عمار وعبد الله.. وهذه مطالب الإسماعيلي المالية

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 21:58

كتب : عمرو نبيل

محمد عمار - الإسماعيلي

طلب نادي المقاولون العرب التعاقد مع محمد عمار وعبد محمد لاعبي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

عبد الله محمد

النادي : الإسماعيلي

محمد عمار

النادي : الإسماعيلي

المقاولون العرب
الإسماعيلي

وحسبما علم FilGoal.com، فإن المقاولون العرب طلب ضم محمد عمار وعبد الله محمد لاعبي الإسماعيلي.

وطلب الإسماعيلي الحصول على 40 مليون جنيه لترك الثنائي.

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وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين بعد تذيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وشارك محمد عمار في 21 مباراة مع الإسماعيلي في الموسم المنصرم وسجل 3 أهداف.

ولعب عبد الله محمد 33 مباراة مع الإسماعيلي في الموسم المنقضي وسجل هدفين.

أعلن نادي الإسماعيلي في وقت سابق توصله إلى اتفاق ودي مع اللاعب الفلسطيني خالد النبريص يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي.

وبات النبريص لاعبا حرا يمكنه الانتقال لأي فريق دون الرجوع للإسماعيلي، بعدما كان مرتبطا بعقد حتى صيف 2027.

الإسماعيلي محمد عمار عبد الله محمد ميركاتو
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