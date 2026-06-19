انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أمريكا ضد استراليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب أمريكا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن استراليا، ثم تركيا وباراجواي بالترتيب دون رصيد من النقاط.

لتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انتهت

ق 90+3: إصابة عضلية لحكم المباراة.

ق 51: بالوجون يهدر انفرادا تاما.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو لصالح أليكس فريمان بعد رأسية.

ق 43: هدف لأمريكا لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 11: جووووووووووول كاميرون بورجيس لاعب استراليا بالخطأ في مرماه.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل