مباشر كأس العالم - أمريكا (1)-(0) استراليا.. جوووووول بالنيران الصديقة
الجمعة، 19 يونيو 2026 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أمريكا ضد استراليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
ويتصدر منتخب أمريكا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن استراليا، ثم تركيا وباراجواي بالترتيب دون رصيد من النقاط.
لتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 11: جووووووووووول كاميرون بورجيس لاعب استراليا بالخطأ في مرماه.
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل
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