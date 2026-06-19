مباشر كأس العالم - أمريكا (1)-(0) استراليا.. جوووووول بالنيران الصديقة

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 21:49

كتب : FilGoal

أمريكا ضد باراجواي - كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أمريكا ضد استراليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب أمريكا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن استراليا، ثم تركيا وباراجواي بالترتيب دون رصيد من النقاط.

لتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 11: جووووووووووول كاميرون بورجيس لاعب استراليا بالخطأ في مرماه.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

أمريكا كأس العالم استراليا
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