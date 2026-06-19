انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 21:49

كتب : FilGoal

أمريكا ضد باراجواي - كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أمريكا ضد استراليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب أمريكا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن استراليا، ثم تركيا وباراجواي بالترتيب دون رصيد من النقاط.

لتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

------------------------------------------------

انتهت

ق 90+3: إصابة عضلية لحكم المباراة.

ق 51: بالوجون يهدر انفرادا تاما.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو لصالح أليكس فريمان بعد رأسية.

ق 43: هدف لأمريكا لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 11: جووووووووووول كاميرون بورجيس لاعب استراليا بالخطأ في مرماه.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

كأس العالم أمريكا استراليا
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - المغرب (1)-(0) اسكتلندا.. جوووول أووول صيباري كأس العالم – رينارد: سنجلس في بيوتنا إذا لم نؤمن بالفوز على اليابان جلباب فريمان البرعي تشكيل كأس العالم - صيباري يقود هجوم المغرب.. وتشي آدامز أساسي مع اسكتلندا كأس العالم - مؤتمر فاي: سنلعب بنفس الطموح.. وجميع لاعبي كوت ديفوار جاهزون بعثة منتخب مصر تغادر لكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا تشكيل كأس العالم – بالوجون يقود هجوم أمريكا.. ومحمد توري أساسي مع استراليا كأس العالم - ليكيب: الجزائر تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - المغرب (1)-(0) اسكتلندا.. جوووول أووول صيباري 35 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – رينارد: سنجلس في بيوتنا إذا لم نؤمن بالفوز على اليابان 52 دقيقة | في المونديال
جلباب فريمان البرعي 53 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - صيباري يقود هجوم المغرب.. وتشي آدامز أساسي مع اسكتلندا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر فاي: سنلعب بنفس الطموح.. وجميع لاعبي كوت ديفوار جاهزون ساعة | في المونديال
آس: بيتيس يفتح خط المفاوضات مع ريال مدريد لضم فران جارسيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كادينا سير: كريستنسن يوافق على تخفيض راتبه لتجديد عقده مع برشلونة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – المقاولون يطلب ضم عمار وعبد الله.. وهذه مطالب الإسماعيلي المالية 3 ساعة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531358/انتهت-كأس-العالم-أمريكا-2-0-استراليا-الولايات-المتحدة-إلى-دور-الـ-32