انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32
الجمعة، 19 يونيو 2026 - 21:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أمريكا ضد استراليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
ويتصدر منتخب أمريكا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن استراليا، ثم تركيا وباراجواي بالترتيب دون رصيد من النقاط.
لتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
------------------------------------------------
انتهت
ق 90+3: إصابة عضلية لحكم المباراة.
ق 51: بالوجون يهدر انفرادا تاما.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 44: احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو لصالح أليكس فريمان بعد رأسية.
ق 43: هدف لأمريكا لكن لم يحتسب بداعي التسلل.
ق 11: جووووووووووول كاميرون بورجيس لاعب استراليا بالخطأ في مرماه.
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - المغرب (1)-(0) اسكتلندا.. جوووول أووول صيباري كأس العالم – رينارد: سنجلس في بيوتنا إذا لم نؤمن بالفوز على اليابان جلباب فريمان البرعي تشكيل كأس العالم - صيباري يقود هجوم المغرب.. وتشي آدامز أساسي مع اسكتلندا كأس العالم - مؤتمر فاي: سنلعب بنفس الطموح.. وجميع لاعبي كوت ديفوار جاهزون بعثة منتخب مصر تغادر لكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا تشكيل كأس العالم – بالوجون يقود هجوم أمريكا.. ومحمد توري أساسي مع استراليا كأس العالم - ليكيب: الجزائر تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين
أخر الأخبار
جلباب فريمان البرعي 53 دقيقة | في المونديال