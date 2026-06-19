بعثة منتخب مصر تغادر لكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا

غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن، من مطار سبوكان متوجهة لكندا في رحلة طيران تستغرق ساعة علي متن طائرة خاصة يوفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا صباح الإثنين في إطار الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، ويبحث الفراعنة عن تحقيق انتصارهم الأول في تاريخ المشاركات بكأس العالم.

ويخوض منتخب مصر المباراة في فانكوفر بكندا بعدما بدأ مشواره في سياتل بأمريكا خلال التعادل مع بلجيكا بهدف لكل فريق.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لاتحاد الكرة: "بعثة منتخب مصر ستغادر من فانكوفر في كندا إلى سياتل في أمريكا مساء يوم 22 يونيو عقب مباراة نيوزيلندا استعدادا لمباراة إيران في الجولة الثالثة".

وأضاف "قررنا السفر مباشرة من فانكوفر إلى سياتل، بدلا من العودة إلى سبوكين (مقر البعثة الرئيسي) ثم السفر إلى سياتل يوم 24 يونيو".

وأتم "وذلك من أجل الحفاظ على اللاعبين من كثرة التنقلات والإجهاد قبل مباراة إيران".

وتعادل منتخب مصر في الجولة الأولى أمام بلجيكا بهدف لكل فريق، فيما تعادل منتخبا نيوزيلندا وإيران 2-2 لتتساوى المجموعة في النقاط.

وتقام المباراة الأخيرة بين مصر وإيران على ملعب لومين فيلد في سياتل، وتبدأ في الساعة السادسة صباح يوم السبت 27 يونيو.