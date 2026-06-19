بتروجيت يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

يبدأ فريق بتروجت بقيادة سيد عيد فترة الإعاد صباح السبت المقبل.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون في معسكر مغلق بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس، حيث يخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب الفندق، في إطار البرنامج البدني والفني الذي وضعه الجهاز الفني خلال المرحلة الأولى من الإعداد.

ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب الوقوف على جاهزية جميع العناصر قبل الدخول في المرحلة التالية التي ستشهد خوض عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد ومن المنتظر انطلاق الموسم الجديد في منتصف أغسطس.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن رئيس نادي بتروجت عقد جلسة مع سيد عيد مساء الخميس، في مقر الشركة بالتجمع الخامس للاتفاق على كافة التفاصيل.

وقام عيد بتوقيع العقود بعد الاتفاق على كافة البنود، وفقا لما علم FilGoal.com

وتلقى سيد عيد عرضين لتدريب مودرن سبورت، والاتحاد السكندري الموسم المقبل، إلا أنه اختار البقاء مع بتروجت.

ويتولى سيد عيد الإدارة الفنية لفريق بتروجت منذ نوفمبر 2022.

وتولى سيد عيد خلال مسيرته تدريب أندية النصر، والداخلية، وبتروجت.

إجمالا قاد سيد عيد فريق بتروجت في 72 مباراة خلال مسيرته، فيما جاء فريق النصر كأكثر الأندية التي خاض معه بتروجت بـ 83 مباراة.