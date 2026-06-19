تشكيل كأس العالم – بالوجون يقود هجوم أمريكا.. ومحمد توري أساسي مع استراليا

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب أمريكا تشكيل فريقه الأساسي ضد استراليا.

ويلعب منتخب أمريكا ضد منافسه استراليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

ويتواجد فولارين بالوجون في هجوم أمريكا بشكل أساسي.

وتألق بالوجون في المباراة الأولى ضد باراجواي بعدما سجل هدفين.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: مات فريز

الدفاع: سيرجينيو ديست – كريس ريتشاردز – تيم ريم – أليكس فريمان – أنتوني روبينسون.

الوسط: تايلر آدمز – وسيتون ماكيني – ماليك تيلمان

الهجوم: ريكاردو بيبي – فولارين بالوجون

وعلى الجانب الآخر، أعلن توني بوبوفيتش مدرب استراليا تشكيل فريقه الأساسي.

ويشارك محمد توري بشكل أساسي في الهجوم.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

الحارس: باتريك بيتش

الدفاع: جاكوب إيطاليانو – أليساندرو شيركاتو – هاري سوتار – كاميرون بورجيس – جوردان بوس

الوسط: ماثيو ليكي – أيدن أونيل – بول أوكون إنجستلر – نيشان فيلوبيلاي.

الهجوم: محمد توري.

ويتواجد منتخبا تركيا وباراوجواي رفقة أمريكا واستراليا في المجموعة.

ويتصدر منتخب أمريكا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن استراليا، ثم تركيا وباراجواي بالترتيب دون رصيد من النقاط.