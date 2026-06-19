كأس العالم - ليكيب: الجزائر تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعتراضا على التحكيم في مباراة منتخب الجزائر أمام منتخب الأرجنتين، والتي انتهت بخسارة الخضر بثلاثية دون رد، في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الجزائري يرى أن منتخب بلاده تضرر من عدة قرارات تحكيمية خلال اللقاء، الذي أداره الحكم البولندي سيمون مارشينياك.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الجزائري ركز على حالتين تحكيميتين مثيرتين للجدل، أبرزها لقطة في الدقيقة 32 شهدت تدخلًا من ليونيل ميسي على عيسى ماندي، حيث دهس النجم الأرجنتيني ربلة ساق مدافع الجزائر، وهي الحالة التي اعتبرها الاتحاد تستحق الطرد.

كما اعترضت الجزائر على عدم احتساب مخالفة ضد أليكسيس ماك أليستر بعد توجيه ضربة كوع في وجه إبراهيم مازا في الدقيقة 74، دون أن يتدخل الحكم أو تقنية الفيديو.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من فيفا بشأن الشكوى الجزائرية، في وقت تُشير فيه السوابق إلى أن مثل هذه الشكاوى نادرا ما تُسفر عن قرارات مؤثرة.

على الصعيد الرياضي، استهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه بقوة، ويستعد لمواجهة منتخب النمسا يوم الاثنين المقبل.

في المقابل، يدخل منتخب الجزائر مواجهة مصيرية أمام منتخب الأردن يوم الثلاثاء، بحثا عن تحقيق الفوز واستعادة آماله في التأهل.