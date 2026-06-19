كأس العالم - يامال: جاهز للمساعدة لكن بحذر.. وأتمنى مواجهة هذا الفريق في النهائي

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 20:34

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا

كشف لامين يامال جناح منتخب إسبانيا، أنه بات في حالة بدنية جيدة بعد فترة الغياب، لكنه شدد على ضرورة عدم التسرع في مشاركته لفترات طويلة خلال كأس العالم.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة السعودية الأحد المقبل في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم بعدما تعادل الماتادور مع كاب فيردي بدون أهداف، وتعادل الأخضر السعودي مع أوروجواي بهدف لكل فريق.

وقال لامين يامال في تصريحات عبر TVE نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أشعر أنني بحالة جيدة جدا، ابتعدت عن الملعب لفترة طويلة، ولدي رغبة كبيرة في مباراة الأحد، وأنا مستعد لما يريده المدرب".

أخبار متعلقة:
أولمو: لم أتوقع انتقال كوكوريا إلى ريال مدريد.. وسيعاني ضد يامال جافي ساخرا: ريال مدريد ضم كوكوريا لإيقاف لامين يامال تشكيل إسبانيا - يامال بديل.. وجافي أساسي وتوريس يقود الهجوم أمام كاب فيردي كأس العالم – مؤتمر دي لا فوينتي: هذا موقف يامال من مواجهة كاب فيردي.. وسعيد لكوكوريا

وواصل "أعتقد أنه من المبكر جدا أن ألعب مباراة كاملة، هذا غير ضروري الآن، ما زلت في مرحلة التأقلم، وليس الوقت المناسب لخوض 90 دقيقة".

وعن لحظة إصابته قال: "سأكون صريحا، تفكر في فريقك بالطبع، لكن كأس العالم يكون حاضرا في ذهنك، أول شيء خطر ببالي عندما تعرضت للإصابة هو المونديال".

وواصل "الحمد لله، الطاقم الطبي طمأنني منذ البداية وأخبرني أنني سأصل في حالة جيدة، وها أنا هنا".

وأردف "بدأت الموسم بمعاناة من إصابة في العانة، ثم إصابة في العضلة الخلفية. لم أكن معتادا على التوقف، لكن هذه الإصابات ساعدتني على النضج".

وعن التعادل مع كاب فيردي في الجولة الأولى قال: "كنت أرغب بالفعل في التواجد داخل الملعب، لدي حماس كبير لمساعدة الفريق، وهذه الرغبة تدفعني للفوز واللعب دائمًا".

وتحدث لامين عن ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وقال: "إذا كان هناك من يشك في أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، فهو يشك من أجل الشك فقط، لا يوجد ما يُقال أكثر من ذلك".

وواصل "ميسي هو الأفضل، ولا يوجد أي نقاش حول ذلك".

وأتم حديثه "أتمنى مواجهة الأرجنتين من يريد الفوز بكأس العالم عليه أن يهزم الأفضل، إذا واجهناهم فسيكون أفضل، لكني أريد هذه المباراة في النهائي".

ويبحث لامين يامال عن هدفه الأول في المونديال، حيث شارك أمام كاب فيردي 15 دقيقة فقط ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة هدف.

كأس العالم منتخب الأرجنتين لامين يامال
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - أمريكا ضد استراليا.. انطلاق المباراة بعد قليل بعثة منتخب مصر تغادر لكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا تشكيل كأس العالم – بالوجون يقود هجوم أمريكا.. ومحمد توري أساسي مع استراليا كأس العالم - ليكيب: الجزائر تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين كأس العالم - لاعب نيوزيلندا السابق لـ في الجول: صلاح التحدي الأكبر لإيقاف خطورة مصر كأس العالم – لا بديل عن الفوز ولكن.. سيناريوهات تأهل قطر إلى دور الـ 32 كأس العالم - مؤتمر مدرب أستراليا: مواجهة الدولة المضيفة فرصة رائعة لنا كأس العالم - مدرب نيوزيلندا: لا نخشى مصر.. ونريد أن نصنع التاريخ
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - أمريكا ضد استراليا.. انطلاق المباراة بعد قليل 2 دقيقة | في المونديال
بعثة منتخب مصر تغادر لكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا 9 دقيقة | في المونديال
بتروجيت يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل كأس العالم – بالوجون يقود هجوم أمريكا.. ومحمد توري أساسي مع استراليا 48 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ليكيب: الجزائر تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين 55 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - يامال: جاهز للمساعدة لكن بحذر.. وأتمنى مواجهة هذا الفريق في النهائي ساعة | في المونديال
قبل بداية الدوري.. تقرير: كوفنتري يقترب من تجديد عقد لامبارد ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت – برشلونة يضع ساليناس في قائمته المختصرة تمهيدا لضمه ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531353/كأس-العالم-يامال-جاهز-للمساعدة-لكن-بحذر-وأتمنى-مواجهة-هذا-الفريق-في-النهائي