كأس العالم - يامال: جاهز للمساعدة لكن بحذر.. وأتمنى مواجهة هذا الفريق في النهائي

كشف لامين يامال جناح منتخب إسبانيا، أنه بات في حالة بدنية جيدة بعد فترة الغياب، لكنه شدد على ضرورة عدم التسرع في مشاركته لفترات طويلة خلال كأس العالم.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة السعودية الأحد المقبل في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم بعدما تعادل الماتادور مع كاب فيردي بدون أهداف، وتعادل الأخضر السعودي مع أوروجواي بهدف لكل فريق.

وقال لامين يامال في تصريحات عبر TVE نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أشعر أنني بحالة جيدة جدا، ابتعدت عن الملعب لفترة طويلة، ولدي رغبة كبيرة في مباراة الأحد، وأنا مستعد لما يريده المدرب".

وواصل "أعتقد أنه من المبكر جدا أن ألعب مباراة كاملة، هذا غير ضروري الآن، ما زلت في مرحلة التأقلم، وليس الوقت المناسب لخوض 90 دقيقة".

وعن لحظة إصابته قال: "سأكون صريحا، تفكر في فريقك بالطبع، لكن كأس العالم يكون حاضرا في ذهنك، أول شيء خطر ببالي عندما تعرضت للإصابة هو المونديال".

وواصل "الحمد لله، الطاقم الطبي طمأنني منذ البداية وأخبرني أنني سأصل في حالة جيدة، وها أنا هنا".

وأردف "بدأت الموسم بمعاناة من إصابة في العانة، ثم إصابة في العضلة الخلفية. لم أكن معتادا على التوقف، لكن هذه الإصابات ساعدتني على النضج".

وعن التعادل مع كاب فيردي في الجولة الأولى قال: "كنت أرغب بالفعل في التواجد داخل الملعب، لدي حماس كبير لمساعدة الفريق، وهذه الرغبة تدفعني للفوز واللعب دائمًا".

وتحدث لامين عن ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وقال: "إذا كان هناك من يشك في أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، فهو يشك من أجل الشك فقط، لا يوجد ما يُقال أكثر من ذلك".

وواصل "ميسي هو الأفضل، ولا يوجد أي نقاش حول ذلك".

وأتم حديثه "أتمنى مواجهة الأرجنتين من يريد الفوز بكأس العالم عليه أن يهزم الأفضل، إذا واجهناهم فسيكون أفضل، لكني أريد هذه المباراة في النهائي".

ويبحث لامين يامال عن هدفه الأول في المونديال، حيث شارك أمام كاب فيردي 15 دقيقة فقط ولم يتمكن من تسجيل أو صناعة هدف.