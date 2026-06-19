قبل بداية الدوري.. تقرير: كوفنتري يقترب من تجديد عقد لامبارد

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 20:27

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

اقترب نادي كوفنتري سيتي من تجديد عقد فرانك لامبارد مدري الفريق.

ويتبقى موسم في عقد المدرب الإنجليزي.

وبحسب صحيفة تليجراف، فإن لامبارد اقترب من التوقيع على عقد جديد طويل الأمد مع كوفنتري.

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وسيبدأ كوفنتري سيتي الدوري ضد أرسنال حامل اللقب يوم 21 أغسطس من العام الجاري على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

توج نادي كوفنتري سيتي بلقب الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب) في الموسم المنصرم.

وكان كوفنتري من الأندية المؤسسة لـ بريميرليج عام 1992، واستمر في المنافسة رغم صراعات البقاء، قبل أن يهبط في 2001.

وكان كوفنتري قريبا من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023، قبل خسارة النهائي أمام لوتون تاون بركلات الترجيح.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقود بها لامبارد فريق إلى التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل بديربي كاونتي لنهائي ملحق الصعود 2018\19 وخسر أمام أستون فيلا.

لامبارد تولى تدريب كوفنتري في الموسم الماضي وهو في المركز الـ 17 واستطاع قيادة الفريق لمرحلة الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي وخسر في نصف النهائي أمام سندرلاند.

كوفنتري سيتي الدوري الإنجليزي فرانك لامبارد
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