كأس العالم - لاعب نيوزيلندا السابق لـ في الجول: صلاح التحدي الأكبر لإيقاف خطورة مصر

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 19:25

كتب : عبد الرحمن شريف

هاري نجاتا

كشف هاري نجاتا لاعب منتخب نيوزيلندا السابق، أن نتيجة مباراة فريقه أمام منتخب إيران جاءت مقنعة، بالنظر إلى فارق التصنيف والجودة بين المنتخبين ومستعدون لمواجهة مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة صباح الإثنين المقبل في تمام الرابعة فجرا.

وقال نجاتا في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "مباراة إيران كانت نتيجتها مقنعة لنيوزيلندا إذا أخذنا في الاعتبار فارق التصنيف والجودة".

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وواصل "الأداء أمام إيران كان مخيبا للآمال بعض الشيء، بسبب التقدم في النتيجة مرتين دون تحقيق الفوز، لكنه في الوقت نفسه منح اللاعبين ثقة أكبر قبل المواجهة المقبلة أمام منتخب مصر".

وأردف "كريس وود مهاجم منتخب نيوزيلندا يمثل تهديدا واضحا، لكن الأساس الحقيقي لطريقة لعب نيوزيلندا يقوم على أخلاقيات العمل، واللعب الجماعي، والتنظيم والانضباط داخل الملعب".

وكشف "أبرز نقاط قوة الفريق تتمثل في التماسك وروح الجماعة، إلى جانب التركيز والانضباط، وهي عناصر تمنح الفريق القدرة على المنافسة".

وعن خطورة منتخب مصر قال: "أكبر تحدٍ سيواجه نيوزيلندا هو التعامل مع تحركات محمد صلاح بين الخطوط، وطريقته في التحرك عرضيا على خط الهجوم ووسط الملعب".

وواصل "تحركات صلاح تمنح مصطفى "زيكو" على الجهة اليمنى حرية أكبر، وإمام عاشور مساحات واسعة، إلى جانب خطورة تحركات عمر مرموش خلف خطوط الدفاع".

وأتم "الجاهزية البدنية والاستقرار الذهني سيكونان عاملين حاسمين للطرفين، خاصة أن المباراة الثانية في مجموعة متقاربة ستفرض ضغوطا كبيرة من أجل تحقيق الفوز".

وخاض هاري نجاتا مع منتخب نيوزيلندا 28 مباراة دولية مسجلا 3 أهداف.

وتعادل منتخب مصر في مباراته الأولى أمام بلجيكا بهدف لكل فريق وبذلك تصبح يصبح تساوي المجموعة بنقطة واحدة بعد تعادل إيران مع نيوزيلندا أيضا.

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