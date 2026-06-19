أولمو: لم أتوقع انتقال كوكوريا إلى ريال مدريد.. وسيعاني ضد يامال

شدد داني أولمو لاعب برشلونة على أنه لم يتوقع انتقال مارك كوكوريا إلى ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع كوكوريا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أولمو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "من الطبيعي أن يدخل ريال مدريد السوق لتقوية الفريق بعد موسمين بدون بطولات".

وأضاف "ريال مدريد يملك لاعبين رائعين، لكن لسنا قلقين لأننا تعاقدنا مع لاعب عظيم مثل أنتوني جوردون".

وأكمل "لم نتوقع انتقال مارك كوكوريا إلى ريال مدريد، لكن سأكون سعيدا إذا كان هو سعيد بهذه الخطوة لأنه صديقي".

وأتم "كوكوريا سيعاني في الدوري الإسباني أمام لاعبين مثل لامين يامال، ونحن أيضا سنعاني من كوكوريا".

وكشف الملكي في بيان عبر موقعه الرسمي "توصل نادي ريال مدريد لاتفاق مع تشيلسي بشأن انتقال كوكوريا."

وأوضح ريال مدريد في بيانه، أن كوكوريا سينضم إلى الفريق لمدة 6 مواسم قادمة، ليستمر داخل سانتياجو برنابيو حتى 30 يونيو 2032.

وتأسس كوكوريا في إسبانيول ثم انتقل إلى برشلونة في فريق تحت 16 عاما في 2012 واستمر حتى 2018 ثم خرج معارا إلى إيبار قبل أن ينتقل بشكل نهائي في صيف 2019.

وارتبط كوكوريا بعقد مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2029، بعدما انضم إلى الفريق قادمًا من برايتون في صيف 2022.

كوكوريا شارك في 50 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

ويضم مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد فران جارسيا، وألفارو كاريراس، وفيرلاند ميندي.