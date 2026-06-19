كرة سلة – إصابة عمرو زهران ومهاب ياسر قبل تصفيات كأس العالم 2027

تعرض عمرو زهران ومهاب ياسر ثنائي منتخب مصر لكرة السلة لإصابة قبل تصفيات كأس العالم 2027.

وقال إسلام جمعة طبيب المنتخب للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "عمرو زهران يعاني من انزلاق غضروفي بالفقرات القطنية مصحوب بضغط على الأعصاب، ما يستلزم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة".

وأتم "تعرض مهاب ياسر لتمزق في العضلة الأمامية، الأمر الذي يحول دون مشاركته في المعسكر الحالي للمنتخب".

ويواصل منتخب مصر لكرة السلة تدريباته استعدادا للمشاركة في منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027، والمقرر إقامتها في أنجولا خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو المقبل.

وعاد أوجستي بوش لقيادة منتخب مصر لكرة السلة بعدما تقدم في وقت سابق باعتذاره عن عدم الاستمرار في تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وشهدت القائمة تواجد 23 لاعبا بينهم عودة عاصم مرعي وضم حمد فتحي.

وضمت قائمة منتخب مصر 23 لاعبا وهم:

عمرو الجندي - عاصم مرعي - عمر هشام - عمر طارق - أنس أسامة - إيهاب أمين - ميدو طه - باتريك جاردنر - خالد عبد الناصر - أحمد عادل دولا - مهاب ياسر - آدم موسى - عمرو زهران - بيبو زهران - ياسين شيخو - إسماعيل مسعود - أبو العلا بيبو - عصام تامر - حمد فتحي - أحمد خانكة - عمر عطية - مالك أبو الفتوح - عمر الشيخ.

ويتولى أوجستي بوش تدريب فريق ديوا يونايتد الإندونيسي بجانب تدريبه لمنتخب مصر لكرة السلة.

وسبق لأوجستي قيادة الأهلي والزمالك في مصر بخلاف تدريبه للمنتخب الوطني.

وتوج بوش في مصر مع الأهلي والزمالك بلقب بطولة إفريقيا مرتين والدوري المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة العربية مرة وحيدة في الفترة من 2020 وحتى 2025.