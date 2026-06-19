كأس العالم – لا بديل عن الفوز ولكن.. سيناريوهات تأهل قطر إلى دور الـ 32

وضع منتخب قطر نفسه في موقف صعب بعد الخسارة من كندا بستة أهداف دون رد في كأس العالم 2026.

وخسر منتخب قطر من كندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة تاريخية.

وكان منتخب قطر قد تعادل في الجولة الأولى مع منافسه سويسرا بهدف لكل فريق.

ترتيب المجموعة:

1– كندا 4 نقاط.

2– سويسرا 4 نقاط.

3– البوسنة والهرسك نقطة واحدة.

4– قطر نقطة واحدة.

سيناريوهات تأهل قطر لدور الـ 32

أصبح منتخب قطر في موقف صعب للغاية بسبب المنافسة الكبيرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ضد البوسنة والهرسك وموقف الفريقين المشابه.

ومن المقرر أن يلعب منتخب قطر ضد البوسنة والهرسك يوم الأربعاء 24 يونيو.

ولا يوجد أي بديل لقطر سوى الفوز على البوسنة والهرسك لضمان الوصول إلى 4 نقاط وانتظار ما سيحدث في مباراة كندا أمام سويسرا.

في حال تعادل منتخب كندا مع سوسيرا سيعني وصولهما للنقطة الخامسة وبالتالي حتى في حال فوز منتخب قطر سيفقد احتلال المركز الأول أو الثاني وسينتظر انتهاء دور المجموعات بالكامل من أجل احتمالية التأهل كأفضل مركز ثالث.

وسيصعد 8 منتخبات من أصل 12 كأفضل مركز ثالث.

وفي حال فوز منتخب قطر مع فوز كندا سيعني ذلك التساوي مع سويسرا في عدد النقاط ومن ثم التوجه إلى المنافسات المباشرة.

وتعادل منتخب قطر مع سويسرا 1-1، لذلك سيتم الانتقال إلى فارق الأهداف.

سجل منتخب قطر هدفا واحدا فقط مع استقباله 7 أهداف، وبالتالي الفارق -6.

أما منتخب سويسرا فقد سجل 5 أهداف واستقبل هدفين أي الفارق +3، وبالتالي ستكون المهمة صعبة للغاية على قطر للتفوق على سويسرا.

وإذا انتصر منتخب سويسرا على كندا، سيتم اللجوء لنفس الأمر، إذ سجل منتخب كندا 7 أهداف واستقبل هدف واحد.

وفي تلك الحالة، سيتجه منتخب قطر إلى المنافسة من أجل التأهل كأفضل محتلي المركز الثالث.