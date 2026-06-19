هزم النصر السعودي؟ ماركا: كومو يتفق مع لويس ميا لضمه

توصل نادي كومو إلى اتفاق مع لويس ميا لاعب خيتافي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن كومو اتفق بشكل كامل مع اللاعب الإسباني للتعاقد معه، ويعمل النادي الإيطالي للتوصل إلى اتفاق مع خيتافي لإغلاق الصفقة لصالحه.

وكشفت صحيفة ماركا أن النصر السعودي لم يتفاوض من قبل من أجل ضم لويس ميا، بالرغم من التقارير الإخبارية السابقة التي أوضحت رغبة بطل الدوري السعودي في ضمه.

ويبدو أن كومو سيستمر في جلب الغزو الإسباني على فريق المدينة.

ويضم كومو الآن 6 لاعبين من إسبانيا، بالإضافة إلى سيسك فابريجاس مدرب الفريق.

ولفت لويس ميا الانتباه بعد مستواه في الموسم المنصرم تحت قيادة المخضرم خوسيه بوردالاس.

وساهم ميا في تأهل خيتافي إلى دوري المؤتمر خلال الموسم الجديد بعد احتلال المركز السابع برصيد 51 نقطة.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 38 مباراة في الموسم المنقضي وصنع 10 أهداف وسجل هدفا.

ومن المقرر أن يلعب كومو في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد لأول مرة في تاريخه.