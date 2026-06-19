جافي ساخرا: ريال مدريد ضم كوكوريا لإيقاف لامين يامال

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 17:00

كتب : FilGoal

لامين يامال - مارك كوكوريا

سخر جافي لاعب برشلونة من منافسه ريال مدريد بعد ضم مارك كوكوريا من تشيلسي.

لامين يامال

النادي : برشلونة

مارك كوكوريا

النادي : ريال مدريد

برشلونة
ريال مدريد

وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع كوكوريا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال جافي عبر راديو كتالوينا: "انتقال مارك كوكوريا إلى ريال مدريد؟ ريال مدريد غير أظهرته كثيرا مؤخرا، هذا ما يحدث عندما يكون لديك لامين يامال في برشلونة".

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وأتم "لامين يامال هو الأفضل، الآن ريال مدريد ضم كوكوريا لإيقافه، هو لاعب ومنافس جيد".

وكشف الملكي في بيان عبر موقعه الرسمي "توصل نادي ريال مدريد لاتفاق مع تشيلسي بشأن انتقال كوكوريا."

وأوضح ريال مدريد في بيانه، أن كوكوريا سينضم إلى الفريق لمدة 6 مواسم قادمة، ليستمر داخل سانتياجو برنابيو حتى 30 يونيو 2032.

وتأسس كوكوريا في إسبانيول ثم انتقل إلى برشلونة في فريق تحت 16 عاما في 2012 واستمر حتى 2018 ثم خرج معارا إلى إيبار قبل أن ينتقل بشكل نهائي في صيف 2019.

وارتبط كوكوريا بعقد مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2029، بعدما انضم إلى الفريق قادمًا من برايتون في صيف 2022.

كوكوريا شارك في 50 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

ويضم مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد فران جارسيا، وألفارو كاريراس، وفيرلاند ميندي.

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