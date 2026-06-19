كأس العالم - مؤتمر مدرب أستراليا: مواجهة الدولة المضيفة فرصة رائعة لنا

يرى توني بوبوفيتش مدرب أستراليا، أن مواجهة المنتخب الأمريكي، بمثابة التحدي.

ويلتقي منتخبا أستراليا وأمريكا في تمام العاشرة مساء اليوم، ضمن مباريات المجموعة الثانية لحساب المجموعة الرابعة في كأس العالم.

وفاز منتخب أستراليا في الجولة الأولى أمام تركيا 2-0، فيما حقق منتخب أمريكا فوزًا كبيرًا أمام باراجواي 4-1.

وقال توني بوبوفيتش مدرب أستراليا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أمريكا: "نعلم أنه تحدي من نوع مختلف، اللعب ضد الدولة المضيفة يمثل تحدياً رائعاً، ولكنه أيضاً فرصة رائعة لنا."

وأضاف "نعلم أننا سنحتاج إلى أن نكون أفضل مما كنا عليه أمام تركيا لنحصل على النتيجة التي نريدها."

وأتم "نحن نعلم أنه من خلال أدائنا يمكننا وضع كرة القدم الأسترالية على الخريطة العالمية، وهذا ما نهدف إلى تحقيقه."

فيما رد هاري سوتار قائد أستراليا، على إمكانية التأهل من خلال مباراة أمريكا، قائلاً "لا نفكر في المستقبل على الإطلاق. الأمر يتعلق حرفياً بالمباراة وكيفية التعامل معها، وكيفية بدء المباراة."

وأتم "اللاعبون متحمسون، لكن الأمر يتطلب توازناً دقيقاً بين استغلال هذا الحماس وبين الحفاظ على الهدوء والاتزان."

وستحسم مباراة أستراليا وأمريكا المتأهل الأول من المجموعة الرابعة لدور الـ 32 من كأس العالم.

وسبق أن ضمن منتخب المكسيك تأهله عن المجموعة الأولى بعد فوزين أمام جنوب إفريقيا 2-0، وأمام كوريا الجنوبية 1-0.