كأس العالم - مدرب نيوزيلندا: لا نخشى مصر.. ونريد أن نصنع التاريخ

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 16:19

كتب : FilGoal

دارين بازيلي - مدرب منتخب نيوزيلندا

يرى دارين بازيلي مدرب نيوزيلندا، أن مواجهة منتخب مصر في كأس العالم ستكون صعبة.

ويلتقي منتخبا مصر ونيوزيلندا في الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر الإثنين المقبل، على ملعب "بي سي بليس" في فانكوفر الكندية.

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وقال دارين بازيلي لموقع stuffالنيوزيلندي "حددنا مستوى أدائنا في كأس العالم بناءً على مباراة إيران، هذا هو المعيار الذي وضعه اللاعبون."

وأضاف "قادرون على تقديم هذا النوع من الكرة في كأس العالم، ما زلنا نعتقد أنه بإمكاننا أن نكون أفضل."

وأكمل "هناك الكثير من الإيجابيات في المباراة الأولى، وغيّر ذلك آراء الكثير من الناس عنا وما يتوقعونه منا."

وعن مواجهة مصر، قال "لا نخشى مواجهة مصر، لديهم نجوم عالميين مثل صلاح ومرموش، لكننا لعبنا ضدهم قبل عامين وكنا نفتقد كريس وود، وجو بيل، وتيم باين، لقد افتقدنا عددًا لا بأس به في ذلك اليوم وقدمنا ​ مباراة جيدة حقًا."

وتابع "ستكون مباراة صعبة. نعلم أن كل فريق هنا في كأس العالم يسعى لتحقيق نتائج جيدة."

وأردف مدرب نيوزيلندا "جئنا إلى هنا، ونحاول الفوز في كل مباراة نلعبها وتجميع أكبر عدد ممكن من النقاط."

وعبر عن أمنيته في صنع التاريخ بكأس العالم "نريد أن نصنع التاريخ، نشعر بخيبة أمل لعدم تمكننا من صنع التاريخ بالفوز في مباراتنا الأولى، لكن كان من الجيد لنا الحصول على نقطة."

وأتم "نحن في وضع جيد، وننافس بقوة، والآن لدينا هذه الفرصة للمضي قدمًا مرة أخرى."

وتعادل منتخب نيوزيلندا في المباراة الافتتاحية أمام إيران بهدفين لمثلهما.

كما تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لمثله.

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