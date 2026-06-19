مؤتمر مدرب هايتي: سيكون جنونا إذا حققنا الفوز أمام البرازيل

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 16:11

كتب : FilGoal

سيباستيان مينييه - مدرب هايتي

يرى سيباستيان مينييه مدرب هايتي، أن منتخبه سيكون الأقل حظا أمام البرازيل.

ويلتقي منتخب هايتي أمام البرازيل الساعة الثالثة والنصف فجر السبت، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة.

وقال مينييه في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نخوض معركة أمام البرازيل، منتخبنا الأقل حظا، ويتعين علينا أن نركض أكثر مما فعلنا أمام أسكتلندا."

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وأضاف "غدا لدينا كل شيء لنكسبه في المباراة، لقد مر 52 عاما منذ آخر مشاركة لنا في كأس العالم، والآن نواجه البرازيل علينا أن نكون على قدر توقعات جماهيرنا."

وأكمل المدرب الفرنسي "شرف لي التواجد هنا، وآمل أن نتمكن من جعل جمهورنا فخورا بنا."

وأوضح مدرب هايتي "طموحاتنا لم تتأثر بالخسارة أمام أسكتلندا، نعم لم نهزمهم، ولكننا أظهرنا أننا نستحق التواجد في المونديال."

وخسر منتخب هايتي في الجولة الأولى أمام أسكتلندا بهدف نظيف، فيما تعادل منتخبا البرازيل والمغرب بهدف لكل فريق.

وتابع "لم يتغير هدفنا، الهدف هو محاولة التأهل وتقديم صورة جيدة، وأثبات أننا نستحق مكانا في الدور المقبل، ربما ضمن أفضل ثوالث المجموعات."

وعبر عن حلمه بمواجهة البرازيل "سيكون جنونا في هايتي إذا حققنا الفوز أمام البرازيل، عندما تصبح مواطنا من هايتي، فإنك تواجه أوقات صعبة أكثر من السهلة، لكن عندما تدخل عالم كرة القدم، فإنك تحلم بلحظة كهذه - مواجهة البرازيل في كأس العالم."

ويشارك منتخب هايتي في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1974.

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