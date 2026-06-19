كأس العالم - أمين عمر حكما لمباراة الأرجنتين ضد النمسا
الجمعة، 19 يونيو 2026 - 15:50
كتب : FilGoal
أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مباراة الأرجنتين أمام النمسا، للحكم المصري أمين عمر.
ويتواجد محمود أبو الرجال حكما مساعدا أول، وأحمد حسام طه حكم مساعد ثان.
ويلتقي المنتخب الأرجنتيني أمام النمسا في الجولة الثانية لحساب المجموعة العاشرة.
وتقام المباراة يوم الإثنين 22 يونيو الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
وحقق منتخب الأرجنتين الفوز في الجولة الأولى أمام الجزائر بثلاثية نظيفة سجلها ليونيل ميسي.
أما منتخب النمسا فحقق الفوز أمام الأردن بنتيجة 3-1.
ويتقاسم منتخبا الأردن والنمسا صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط.
ويتأهل الفائز من تلك المباراة مباشرة إلى دور الـ 32.
وسبق أن أدار الطاقم المصري بقيادة أمين عمر مباراة التشيك أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأولى.
كما تواجد أمين عمر حكما رابعا في مباراة النرويج أمام العراق.