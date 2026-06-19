الدوري الإنجليزي - البداية أمام بورنموث.. جدول مباريات مانشستر سيتي في الموسم المقبل

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 14:12

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات الموسم المقبل من الدوري 2026 - 2027.

وينطلق الموسم يوم 21 أغسطس بمواجهة أرسنال البطل أمام كوفنتري سيتي الصاعد حديثا على ملعب الإمارات.

ويختتم الموسم يوم الأحد 30 مايو.

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وتأهلت فرق كوفنتري سيتي، وإبسويتش تاون، وهال سيتي إلى الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد، فيما هبط ولفرهامبتون، وبيرنلي، ووست هام.

وتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسه مع مانشستر سيتي في موسم الوداع لـ بيب جوارديولا المدرب التاريخي للفريق.

وكشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، عن الإعلان عن مواعيد المباريات في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على إمكانية حدوث تغييرات إذا تقدمت الأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية.

وسيشارك 9 من أندية الدوري الإنجليزي في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الجديد.

ويفتتح مانشستر سيتي مبارياته في الموسم المقبل أمام بورنموث على ملعبه.

ويواجه مانشستر سيتي منافسه يونايتد في الجولة الثالثة، فيما يصكدم بليفربول في الجولة السادسة.

وجاء ترتيب مباريات مانشستر سيتي على النحو التالي:

الجولة 1: بورنموث (على ملعبه الاتحاد)

الجولة 2: كريستال بالاس (خارج ملعبه)

الجولة 3: كوفنتري سيتي (داخل)

الجولة 4: مانشستر يونايتد (خارج)

الجولة 5: سندرلاند (داخل)

الجولة 6: ليفربول (خارج)

الجولة 7: إبسويتش تاون (داخل)

الجولة 8: أستون فيلا (خارج)

الجولة 9: برايتون (داخل)

الجولة 10: نوتنجهام فورست (خارج)

الجولة 11: فولام (داخل)

الجولة 12: أرسنال (خارج)

الجولة 13: ليدز (داخل)

الجولة 14: برينتفورد (خارج)

الجولة 15: تشيلسي (داخل)

الجولة 16: هال سيتي (داخل)

الجولة 17: نيوكاسل (خارج)

الجولة 18: إيفرتون (خارج)

الجولة 19: توتنام (داخل)

الجولة 20: ليدز (خارج)

الجولة 21: نوتنجهام فورست (داخل)

الجولة 22: برايتون (خارج)

الجولة 23: أرسنال (داخل)

الجولة 24: فولام (خارج)

الجولة 25: توتنام (خارج)

الجولة 26: نيوكاسل (داخل)

الجولة 27: هال سيتي (خارج)

الجولة 28: إيفرتون (داخل)

الجولة 29: كوفنتري سيتي (خارج)

الجولة 30: مانشستر يونايتد (داخل)

الجولة 31: بورنموث (خارج)

الجولة 32: كريستال بالاس (داخل)

الجولة 33: تشيلسي (خارج)

الجولة 34: برينتفورد (داخل)

الجولة 35: ليفربول (داخل)

الجولة 36: إبسويتش تاون (خارج)

الجولة 37: أستون فيلا (داخل)

الجولة 38: سندرلاند (خارج)

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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