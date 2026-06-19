الدوري الإنجليزي - بداية نارية.. جدول مباريات ليفربول في الموسم المقبل

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 14:05

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات الموسم المقبل من الدوري 2026 - 2027.

وينطلق الموسم يوم 21 أغسطس بمواجهة أرسنال البطل أمام كوفنتري سيتي الصاعد حديثا على ملعب الإمارات.

ويختتم الموسم يوم الأحد 30 مايو.

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وتأهلت فرق كوفنتري سيتي، وإبسويتش تاون، وهال سيتي إلى الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد، فيما هبط ولفرهامبتون، وبيرنلي، ووست هام.

وحل ليفربول الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسه مع مانشستر سيتي في موسم الوداع لـ بيب جوارديولا المدرب التاريخي للفريق.

وكشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، عن الإعلان عن مواعيد المباريات في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على إمكانية حدوث تغييرات إذا تقدمت الأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية.

وسيشارك 9 من أندية الدوري الإنجليزي في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الجديد.

ويفتتح ليفربول مبارياته الموسم المقبل خارج ملعبه أمام نيوكاسل.

وجاء ترتيب مباريات ليفربول على النحو التالي:

الجولة 1: نيوكاسل (خارج ملعبه )

الجولة 2: نوتنجهام فورست (على ملعبه أنفيلد)

الجولة 3: إبسوتشن تاون (خارج)

الجولة 4: فولام (داخل)

الجولة 5: بورنموث (خارج)

الجولة 6: مانشستر سيتي (داخل)

الجولة 7: برينتفورد (خارج)

الجولة 8: برايتون (داخل)

الجولة 9: أرسنال (داخل)

الجولة 10: كريستال بالاس (خارج)

الجولة 11: مانشستر يونايتد (داخل)

الجولة 12: إيفرتون (خارج)

الجولة 13: سندرلاند (داخل)

الجولة 14: تشيلسي (خارج)

الجولة 15: ليدز (داخل)

الجولة 16: توتنام هوتسبير (داخل)

الجولة 17: هال سيتي (خارج)

الجولة 18: أستون فيلا (خارج)

الجولة 19: كوفنتري سيتي (داخل)

الجولة 20: سندرلاند (خارج)

الجولة 21: كريستال بالاس (داخل)

الجولة 22: مانشستر يونايتد (خارج)

الجولة 23: إيفرتون (داخل)

الجولة 24: أرسنال (خارج)

الجولة 25: كوفنتري سيتي (خارج)

الجولة 26: هال سيتي (داخل)

الجولة 27: توتنام (خارج)

الجولة 28: أستون فيلا (داخل)

الجولة 29: إبسويتش تاون (داخل)

الجولة 30: فولام (خارج)

الجولة 31: نيوكاسل (داخل)

الجولة 32: نوتنجهام فورست (خارج)

الجولة 33: ليدز يونايتد (خارج)

الجولة 34: تشيلسي (داخل)

الجولة 35: مانشستر سيتي (خارج)

الجولة 36: برينتفورد (داخل)

الجولة 37: برايتون (خارج)

الجولة 38: بورنموث (داخل)

ليفربول جدول الدوري الإنجليزي
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