الدوري الإنجليزي - البداية أمام صاعد حديثا.. جدول مباريات أرسنال في الموسم المقبل

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 14:03

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - أرسنال - باريس سان جيرمان

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات الموسم المقبل من الدوري 2026 - 2027.

وينطلق الموسم يوم 21 أغسطس بمواجهة أرسنال البطل أمام كوفنتري سيتي الصاعد حديثا على ملعب الإمارات.

ويختتم الموسم يوم الأحد 30 مايو.

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وتأهلت فرق كوفنتري سيتي، وإبسويتش تاون، وهال سيتي إلى الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد، فيما هبط ولفرهامبتون، وبيرنلي، ووست هام.

وتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسه مع مانشستر سيتي في موسم الوداع لـ بيب جوارديولا المدرب التاريخي للفريق.

وكشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، عن الإعلان عن مواعيد المباريات في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على إمكانية حدوث تغييرات إذا تقدمت الأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية.

وسيشارك 9 من أندية الدوري الإنجليزي في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الجديد.

ويلتقي أرسنال أمام ليفربول في الجولة التاسعة، فيما يصطدم بمانشستر سيتي في الجولة 12.

وجاء ترتيب مباريات أرسنال حامل اللقب على النحو التالي:

الجولة 1: كوفنتري سيتي (على ملعبه الإمارات)

الجولة 2: أستون فيلا (خارج ملعبه)

الجولة 3: تشيلسي (داخل)

الجولة 4: سندرلاند (خارج)

الجولة 5: برايتون (خارج)

الجولة 6: ليدز (داخل)

الجولة 7: نوتنجهام (خارج)

الجولة 8: إيفرتون (داخل)

الجولة 9: ليفربول (خارج)

الجولة 10: هال سيتي (داخل)

الجولة 11: نيوكاسل (خارج)

الجولة 12: مانشستر سيتي (داخل)

الجولة 13: برينتفورد (خارج)

الجولة 14: توتنام (خارج)

الجولة 15: بورنموث (داخل)

الجولة 16: مانشستر يونايتد (داخل)

الجولة 17: كريستال بالاس (خارج)

الجولة 18: فولام (خارج)

الجولة 19: إبسويتش تاون (داخل)

الجولة 20: برينتفورد (داخل)

الجولة 21: هال سيتي (خارج)

الجولة 22: نيوكاسل (داخل)

الجولة 23: مانشستر سيتي (خارج)

الجولة 24: ليفربول (داخل)

الجولة 25: إبسويتش تاون (خارج)

الجولة 26: فولام (داخل)

الجولة 27: مانشستر يونايتد (خارج)

الجولة 28: كريستال بالاس (داخل)

الجولة 29: تشيلسي (خارج)

الجولة 30: سندرلاند (داخل)

الجولة 31: كوفنتري سيتي (خارج)

الجولة 32: أستون فيلا (داخل)

الجولة 33: بورنموث (خارج)

الجولة 34: توتنام هوتسبير (داخل)

الجولة 35: ليدز (خارج)

الجولة 36: نوتنجهام فورست (داخل)

الجولة 37: إيفرتون (خارج)

الجولة 38: برايتون داخل

أرسنال الدوري الإنجليزي
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