البداية 21 أغسطس.. الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد

كشف الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات الموسم المقبل 2026 - 2027.

وينطلق الموسم يوم 21 أغسطس بمواجهة أرسنال البطل أمام كوفنتري سيتي الصاعد حديثا على ملعب الإمارات.

ويختتم الموسم يوم الأحد 30 مايو.

وتأهلت فرق كوفنتري سيتي، وإبسويتش تاون، وهال سيتي إلى الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد، فيما هبط ولفرهامبتون، وبيرنلي، ووست هام.

وتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسه مع مانشستر سيتي في موسم الوداع لـ بيب جوارديولا المدرب التاريخي للفريق.

وسيشارك 9 من أندية الدوري الإنجليزي في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الجديد.

وحذر الدوري الإنجليزي من احتمالية تغيير مواعيد المباريات لاستيعاب المباريات الأوروبية.

وكشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، عن الإعلان عن مواعيد المباريات في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على إمكانية حدوث تغييرات إذا تقدمت الأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية.

وجاءت مواجهات ومواعيد الجولة الأولى على النحو التالي:

الجمعة 21 أغسطس

أرسنال × كوفنتري سيتي الساعة 10 بتوقيت القاهرة

السبت 22 أغسطس

هال سيتي × مانشستر يونايتد

إيفرتون × كريستال بالاس

إبسويتش تاون × سندرلاند

نوتنجهام فورست × ليدز

برينتفورد × توتنام هوتسبير

الأحد 23 أغسطس

برايتون × أستون فيلا

مانشستر سيتي × بورنموث

نيوكاسل × ليفربول

الإثنين 24 أغسطس

فولام × تشيلسي