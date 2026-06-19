مباريات اليوم - المغرب تصطدم بـ أسكتلندا.. ومباراة التأهل بالمجموعة الرابعة في كأس العالم

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 11:47

كتب : FilGoal

بلال الخنوس - المغرب - البرازيل

تستأنف مساء اليوم الجمعة، والساعات الأولى من صباح السبت، مباريات كأس العالم 2026.

وتقام مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الثالثة والرابعة في المونديال.

ويلتقي المنتخب الأمريكي أمام الأسترالي في صراع صدارة المجموعة الرابعة وحسم بطاقة التأهل الأولى من المجموعة.

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كما يلتقي منتخب المغرب أمام نظيره الأسكتلندي.

ويمكنك الاطلاع على كافة مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو، وصباح السبت 20 يونيو من خلال الضغط هنا

أمريكا × أستراليا الساعة 10 مساء الجمعة عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 HD

أسكتلندا × المغرب 1:00 صباح السبت عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 HD

البرازيل × هايتي 3:30 صباح السبت عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD

تركيا × باراجواي 6:00 صباح السبت عبر قناة beIN SPORTS MAX 2 HD

المغرب كأس العالم مباريات اليوم
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