كأس العالم - رسالة رئيس وزراء كندا بعد الفوز التاريخي على قطر

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 08:11

كتب : FilGoal

ساليبا - كندا ضد قطر

أشاد مارك كارني رئيس وزراء كندا بما قدمه اللاعبين بعد الفوز على قطر بنتيجة 6-0 في كأس العالم 2026.

وحقق منتخب كندا فوزا كاسحا على ضيفه القطري محققا أول فوز في تاريخه بكأس العالم وهو أكبر فوز لمنتخب من قارة أمريكا الشمالية.

وتواجد كارني عقب نهاية اللقاء في غرفة ملابس اللاعبين وتحدث معهم في فيديو نُشر على حساب منتخب كندا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقال كارني للاعبي كندا:

"دعوني أبدأ بالتعبير عن مشاعركم جميعا، ومشاعر الأمة، كما تعلمون تعرض إسماعيل لإصابة مروعة، وفي مثل هذه اللحظات يظهر معدن الفريق الحقيقي.

يصفق للجماهير وهو يغادر أرض الملعب. ثم يدخل ساليبا، يتقدم ويسجل. ترفعون قميص إسماعيل وتحتفلون به.

تحافظون على هدوئكم، وتُظهرون للأمة أنكم لم تكتفوا بتحطيم الرقم القياسي في كونكاكاف وسلسلة من الأرقام: 32 محاولة على المرمى، 10 منها نحو المرمى، 19 ركنية، استحواذ يتجاوز 70%، بل أظهرتم مستوى من الشخصية لا يصل إليه كثيرون في حياتهم.

وأظهرتم ذلك بينما يشاهد البلد كله وجزء كبير من العالم. وحتى من لم يشاهد، سيشاهد غدا، سيرى الملخصات غدا.

أقول فقط: لا يسعني إلا أن أشعر بالفخر بكم ككندي، وباسم جميع الكنديين، أود أن أشكركم على كل ما بذلتموه للوصول إلى هنا، لتمثيل الأمة، لتمثيل عائلاتكم وأصدقائكم، ولتقديم درس مفيد.

دعوني أضيف شيئا آخر، قبل أسبوعين كنت أنا وآدم فان كوفيردن وزير الرياضة وممثل كندا في فيفا نزور مدينة برامبتون في أونتاريو.

بعضكم يعرفها جيدا، صحيح؟ أول هدفين لنا سجلهما كايل من برامبتون، وروزاريو من برامبتون، والقائمة تطول. ذهبنا إلى برامبتون بسببكم، وبسبب أننا نبني مجمعا رياضيا جديدا هناك.

وبصراحة، نحن لا نبني مجمعا رياضيا جديدا لهذا المستوى، في برامبتون قد يُخرج شخصين أو ثلاثة يصلون إلى هذا المستوى. لكننا نبنيه لآلاف وآلاف الأطفال، من البنات والأولاد، ليلعبوا كرة القدم، وليطمحوا أن يكونوا مثلكم.

والشيء الوحيد الذي آمل أن يتعلموه هو الدرس الذي قدمتموه اليوم في رد فعلكم.

لا يسعني إلا أن أكون أكثر فخرا. شكرا لأنكم سمحتم لي بالدخول ومشاركة هذه اللحظة. والآن، واصلوا حتى النهاية. شكرا لكم".

وفازت كندا على قطر 6-0 على ملعب بي سي بليس فانكوفر ضمن مواجهات المجموعة الثانية، في أول لقاء بين المنتخبين على صعيد كأس العالم.

سجل الأهداف: جوناثان ديفيد "هاتريك" (3 أهداف)، وكايل لارين وناثان ساليبا، ومحمد المناعي (هدف عكسي).

جوناثان ديفيد سجل أول هاتريك في تاريخ كندا بكأس العالم وأصبح هدافهم التاريخي في البطولة برصيد 3 أهداف.

وشهدت المباراة طردين للمنتخب القطري لكل من همام أحمد وعاصم ماديبو على مدار الشوطين.

بهذه النتيجة تصدر منتخب كندا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقا على سويسرا بفارق الأهداف.

فيما جاء منتخبي البوسنة والهرسك وقطر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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