كأس العالم - أجيري: مباراة كوريا سننساها لكن نتيجتها ستبقى خالدة في الذاكرة

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 07:36

كتب : FilGoal

خافيير أجيري - المكسيك

وصف خافيير أجيري المدير الفني لـ المكسيك مواجهة كوريا الجنوبية بأنه "ستبقى خالدة في الذاكرة".

وانتصر منتخب المكسيك بنتيجة 1-0 على كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

وقال المدير الفني لـ المكسيك عبر قناة أزيتكا TV: "المباراة كانت صعبة، لم نمنحهم المساحات، وقاتلنا على كل كرة كأنها آخر لعبة".

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وأردف "هي مباراة يخسرها من يرتكب خطأ، وهم من ارتكبوا الخطأ وخسروا".

وأتم "هذه مباراة ستنساها لكن نتيجتها ستبقى خالدة في الذاكرة".

اللقاء الذي أقيم على ملعب أكرون في مدينة جوادالاخارا المكسيكية انتهى بهدف وحيد سجله لويس رومو.

وللمرة الثالثة في تاريخه يحقق منتخب المكسيك الفوز في أول مباراتين له بكأس العالم بعد نسختي 2002 و2018.

وبات أصحاب الأرض أول يحقق الفوز في أول مباراتين بنسخة 2026 ويضمن تأهله لدور الـ 32 بشكل مباشر.

وتأهل منتخب المكسيك إلى دور إقصائي للمرة التاسعة من آخر 10 مشاركات بكأس العالم بعدما فشل في النسخة الماضية من تخطي دور المجموعات.

كما بات منتخب المكسيك أول منتخب من أمريكا الشمالية يحقق 3 انتصارات متتالية في كأس العالم ضد السعودية في 2022 وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية في 2026.

وظل منتخب كوريا الجنوبية ثانيا برصيد 3 نقاط، فيما حل منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا في المركزين الثالث والرابع تواليا بنقطة لكل فريق.

ويختتم المكسيك دور المجموعات بلقاء التشيك، فيما يلتقي منتخبا كوريا الجنوبية مع جنوب إفريقيا، وتبدأ المباراتان في نفس التوقيت في فجر الخميس 25 يونيو الجاري في الرابعة فجرا.

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