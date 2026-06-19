كأس العالم - أنشيلوتي: سنجرى بعض التغييرات البسيطة ضد هايتي

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ منتخب البرازيل أنه سيجري بعض التغييرات ضد هايتي في الجولة الثانية من كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة هايتي في الثالثة والنصف فجر يوم السبت لحساب المجموعة الثالثة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "لا فريق يفوز بلقب كأس العالم من المباراة الأولى".

وأضاف "انتقاد اللاعبين لأنفسهم إيجابي جدا، أعتقد أننا سنحل مشاكلنا، وواثق بأننا سننافس".

وتابع "سنجرى بعض التغييرات البسيطة، وسنحسن توازن الفريق وأسلوب لعبنا، يمكننا تقديم أداء أفضل وعلينا فعل ذلك".

وواصل "الشوط الأول لم يكن متوقعا ضد المغرب، ربما بسبب الضغوط في المباراة الافتتاحية وهو ما أثر عليهم".

وأردف "علينا منح الفرصة للاعبين الذي لم يقدموا شيئا كبيرا ضد المغرب، لم يقدم أي لاعب أفضل أداء له، وأعتقد أن المباراة الأولى لا تحدد ماذا سيحدث في باقي البطولة".

وأتم "لا أريد هوية واحدة، بل أريد أن يتمتع فريقي بهويات متعددة".

وانتصر المنتخب الاسكتلندي على هايتي بهدف دون رد، فيما فرض منتخب المغرب التعادل مع البرازيل بنتيجة 1-1.

الفوز منح اسكتلندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعدما استفادت من تعادل المغرب ضد البرازيل.