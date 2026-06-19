كأس العالم - سجل هدف الفوز.. رومو رجل مباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 06:52

كتب : FilGoal

لويس رومو - المكسيك

فاز لويس رومو بجائزة رجل مباراة المكسيك ضد كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم 2026.

اللقاء الذي أقيم على ملعب أكرون في مدينة جوادالاخارا المكسيكية انتهى بهدف وحيد سجله لويس رومو.

وسجل رومو هدف فوز المكسيك على كوريا الجنوبية والتي ضمنت الصدارة والتأهل لدور الـ 32.

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وشارك رومو في 71 دقيقة بخط وسط أصحاب الأرض، وأرسل 32 تمريرة صحيحة من أصل 37 بنسبة دقة 86%.

كما تحصل على خطأ لصالحه ولمس الكرة 54 مرة، وتفوق رومو في وسط الملعب إذ فاز بـ 7 صراعات ثنائية من أصل 11.

وللمرة الثالثة في تاريخه يحقق منتخب المكسيك الفوز في أول مباراتين له بكأس العالم بعد نسختي 2002 و2018.

وبات أصحاب الأرض أول يحقق الفوز في أول مباراتين بنسخة 2026 ويضمن تأهله لدور الـ 32 بشكل مباشر.

وتأهل منتخب المكسيك إلى دور إقصائي للمرة التاسعة من آخر 10 مشاركات بكأس العالم بعدما فشل في النسخة الماضية من تخطي دور المجموعات.

كما بات منتخب المكسيك أول منتخب من أمريكا الشمالية يحقق 3 انتصارات متتالية في كأس العالم ضد السعودية في 2022 وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية في 2026.

وظل منتخب كوريا الجنوبية ثانيا برصيد 3 نقاط، فيما حل منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا في المركزين الثالث والرابع تواليا بنقطة لكل فريق.

ويختتم المكسيك دور المجموعات بلقاء التشيك، فيما يلتقي منتخبا كوريا الجنوبية مع جنوب إفريقيا، وتبدأ المباراتان في نفس التوقيت في فجر الخميس 25 يونيو الجاري في الرابعة فجرا.

لويس رومو المكسيك
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