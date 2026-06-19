قاد لويس رومو منتخب المكسيك للفوز على كوريا الجنوبية للفوز بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

اللقاء الذي أقيم على ملعب أكرون في مدينة جوادالاخارا المكسيكية انتهى بهدف وحيد سجله لويس رومو.

وللمرة الثالثة في تاريخه يحقق منتخب المكسيك الفوز في أول مباراتين له بكأس العالم بعد نسختي 2002 و2018.

وبات أصحاب الأرض أول يحقق الفوز في أول مباراتين بنسخة 2026 ويضمن تأهله لدور الـ 32 بشكل مباشر.

وتأهل منتخب المكسيك إلى دور إقصائي للمرة التاسعة من آخر 10 مشاركات بكأس العالم بعدما فشل في النسخة الماضية من تخطي دور المجموعات.

كما بات منتخب المكسيك أول منتخب من أمريكا الشمالية يحقق 3 انتصارات متتالية في كأس العالم ضد السعودية في 2022 وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية في 2026.

وظل منتخب كوريا الجنوبية ثانيا برصيد 3 نقاط، فيما حل منتخبا التشيك وجنوب إفريقيا في المركزين الثالث والرابع تواليا بنقطة لكل فريق.

ويختتم المكسيك دور المجموعات بلقاء التشيك، فيما يلتقي منتخبا كوريا الجنوبية مع جنوب إفريقيا، وتبدأ المباراتان في نفس التوقيت في فجر الخميس 25 يونيو الجاري في الرابعة فجرا.





























مُلزم يا رومو

لم يشارك رومو في وسط المكسيك خلال الافتتاح ضد جنوب إفريقيا، لكن طرد سيزار مونتيس في اللقاء الأول أجبر خافيير أجيري المدير الفني على إجراء تغيير فني.

قرر المدرب إشراك القائد إدسون ألفاريز لاعب الوسط كمدافع ما منح رومو فرصة المشاركة أساسيا اليوم.

قبل اللقاء وخلال تصريحات صحفية، سئل رومو من صحفي: هل أنتم ملزمون للفوز على كوريا الجنوبية لضمان المركز الأول؟

فجاءت إجابة اللاعب: "لا، لسنا من النوع الذي يقول علينا الفوز، نعيش المباراة بكل تفاصيلها وأن نستعد جيدا ونحسن أدائنا، بالطبع نريد الفوز، لكن لا يمكن أن نجبر أو نضغط على أنفسنا للفوز، أو أن نحاول لتحقيق أكثر مما هو مطلوب منا، علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة ونتعامل مع المباراة بطريقة جيدة".

وشاء القدر أن يتواجد رومو أمام مرمى كوريا الجنوبية ليجد الكرة تسقط من يد الحارس ويسدد هو هدف الفوز في شباك منافسه قائدا "التري" للصدارة بشكل إلزامي.

التشكيل

بدأ إدسون ألفاريز لاعب الوسط في مركز قلب الدفاع لتعويض غياب سيزار مونتيس الذي تعرض للطرد في المباراة الأولى ضد جنوب إفريقيا.

وبسبب هذا التغيير الفني ظهر لويس رومو أساسيا بعدما جلس بديلا في اللقاء الأول، وتواجد خورخي سانشيز كظهير أيمن.

في المقابل اعتمد منتخب كوريا الجنوبية على سون هيونج مين قائده في الهجوم بعد أداءه المخيب في اللقاء الأول ضد التشيك.

وصف المباراة

شوط أول ضعيف

أولى فرص اللقاء جاءت في الشوط الأول في الدقيقة 16 عن طريق سون هيونج مين الذي انفرد وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس لكن ألفاريز شتت الكرة بضربة مقصية من على الخط، وسرعان ما أشهر الحكم المساعد رايته معلنا تسلل قائد الشمشون الكوري.

وفي الدقيقة 20 منع حارس كوريا الجنوبية رأسية من خوليان كينيونيس رجل المباراة الافتتاحية.

انتهى الشوط الأول بواقع 3 لمسات للكرة داخل منطقة جزاء المنتخبين بواقع 2 للمكسيك و1 لكوريا الجنوبية، ما يعكس الفقر الهجومي طيلة الشوط الأول.

فرصة رومو

في الشوط الثاني الأمور هادئة، وعرضية من الجهة اليسرى خرج الحارس كيم سيونج جيو لإمساك الكرة لكن سقطت من يده فأودعها رومو في الشباك معلنا التقدم في الدقيقة 50.

انحسر اللعب في منتصف الملعب طيلة الـ 30 دقيقة التالية.

وفي الدقيقة 85 منع جيو تصويبة قوية من أوبيد فارجاس بتصدي رائع.

وكاد البديل تشو جيو سونج أن يسجل هدف التعادل برأسية قوية تصدى لها الحارس راؤول رانخيل ثم تابعها سونج مجددا لكن رانخيل كان في الموعد وأمسك الكرة بقبضة يده في الدقيقة 88.

حاول لاعبو كوريا الجنوبية خطف فرصة التعادل لكن دون خطورة حقيقية لتنتهي المباراة بفوز المكسيك.