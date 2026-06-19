كأس العالم - مدرب كندا: سمعنا صوت كسر ساق كونيه

أوضح جيسي مارش مدرب كندا أنه سمع صوت كسر عظام إسماعيل كونيه لاعب فريقه أمام قطر.

وتعرض كونيه للإصابة بكسر مضاعف في الساق خلال تدخل قوي مع عاصم مادبو لاعب قطر في مباراة انتهت بفوز كندا بنتيجة 6-0.

وقال مارش في تصريحات صحفية: "إصابة كونيه حدثت أمام مقاعد بدلاء كندا، وسمعنا صوت الإصابة".

وأضاف "عرفت في الحال إنها إصابة مشابهه لما تعرض له تاجون بوكنان في المران، الكل سمع صوت كسر عظامه".

وأكمل "مادبو حضر لغرفة ملابس فريقنا للاعتذار وهو ما أقدره".

وتابع "لا أضع اللوم على ماديبو، لكنني لا أفهم رد فعل اللاعبين البدلاء لمحاولة إثارة شجار حول أحقية البطاقة الحمراء، في حين أنه خطأً واضح حدث للتو وأدى إلى كسر ساق أحد اللاعبين".

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وانتهت مشاركة كونيه في كأس العالم 2026 لكن منتخب كندا حقق أول فوز في تاريخه بكأس العالم وضمن التواجد في دور الـ 32.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو، قرر الحكم كريستيان جاراي إلغاء البطاقة الصفراء التي أشهرها سابقا في وجه عاصم مادبو، وتحويلها إلى بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على إسماعيل كوني، ليُكمل منتخب قطر المباراة بـ9 لاعبين.

وأجرى مدرب كندا جيسي مارش لإجراء تبديل اضطراري بعدما عجز إسماعيل كوني عن استكمال المباراة بسبب الإصابة، ليشارك ناثان ساليبا بدلا منه.

وسجل ناثان ساليبا الهدف الرابع لمنتخب كندا بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تستقر في الشباك بالدقيقة 64.

بهذه النتيجة تصدر منتخب كندا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقا على سويسرا بفارق الأهداف.

فيما جاء منتخبي البوسنة والهرسك وقطر في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة واحدة.