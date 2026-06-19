كأس العالم - أوناحي: حققنا نقطة وحيدة فلا مجال للفرح قبل لقاء اسكتلندا

شدد عز الدين أوناحي لاعب منتخب المغرب أن فريقه جاء لتحقيق إنجاز في كأس العالم أكبر من الذي تحقق في نسخة 2022.

وحقق منتخب المغرب المركز الرابع في 2022 كأفضل مركز عربي وإفريقي في تاريخ البطولة.

وقال أوناحي لاعب منتخب المغرب في المؤتمر الصحفي: "نعلم أن كأس العالم 2026 أطول من 2022، ونحتاج لإدارة أنفسنا بشكل أفضل، لم نأت للاكتفاء بخوض مباراة رائعة ضد البرازيل".

وبدأ أسود أطلس البطولة بتعادل مثير مع البرازيل بهدف لكل فريق.

وأضاف "نعلم جميعا أننا بحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية. لدينا 40 مليون مغربي يدعموننا. نمتلك وفرة من المواهب، وفريقا متكاملا، ونأمل أن نحقق نتائج أفضل مما حققنا في قطر. هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة".

وأردف "ستكون مباراة اسكتلندا أكثر أهمية وصعوبة. اسكتلندا تملك 3 نقاط، ونحن نملك نقطة واحدة، ولا يمكننا نسيان ذلك. نحتاج للفوز حتى تكون مباراتنا الثالثة ضد هايتي أسهل بالنسبة لنا".

وواصل "لا يمكننا نسيان مباراة البرازيل، لكن علينا التركيز على مباراة اسكتلندا".

وأتم "حققنا نقطة وحيدة فلا مجال للفرح، ندرك ذلك جيدا وعلينا أن نكون أفضل في اللقاء المقبل وأن نطور الأداء والمستوى".

وانتصر المنتخب الاسكتلندي على هايتي بهدف دون رد، فيما فرض منتخب المغرب التعادل مع البرازيل بنتيجة 1-1.

الفوز منح اسكتلندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعدما استفادت من تعادل المغرب ضد البرازيل.