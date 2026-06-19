اسكواش - فيروز تقصي نور من السلسلة الختامية.. وعسل وزكريا في نصف النهائي

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 04:44

كتب : محمد سمير

فيروز أبو الخير

ودعت نور الشربيني في مفاجأة كبيرة من ربع نهائي بطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم للاسكواش.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري.

ويبلغ إجمالي جوائز البطولة 355 ألف على مستوى منافسات الرجال ومثلهم للسيدات.

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في منافسات السيدات تأهلت أمينة عرفي بفوزها بنتيجة 3-1 على البلجيكية تيني جيليس.

وخسرت نور الشربيني في مفاجأة كبيرة أمام فيروز أبو الخير بنتيجة 3-1، وتأهلت هانيا الحمامي بنفس النتيجة بعد تفوقها على الإنجليزية جورجينا كينيدي.

وأخيرا تأهلت الماليزية سيفاسانجاري سبارامانيام لربع النهائي بالفوز على اليابانية ساتومي واتانابي بنتيجة 3-0.

وتقام مباريات نصف النهائي اليوم الجمعة بمواجهة مصرية تجمع فيروز وهانيا، وأخرى بين أمينة وسيفاسانجاري.

وفي منافسات الرجال فاز مصطفى عسل على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-0، وتأهل محمد زكريا بفضل فوزه على كريم عبد الجواد بنفس النتيجة.

وحقق البيروفي دييجو إلياس الفوز على فيكتور كروين بنتيجة 3-1، وبنفس النتيجة فاز النيوزيلندي بول كول على جويل ماكين.

وتقام مباريات نصف النهائي للرجال أيضا اليوم الجمعة، وسيلتقي عسل مع إلياس، فيما يواجه زكريا خصمه بول كول.

اسكواش بطولة السلسلة الختامية نور الشربيني فيروز أبو الخير مصطفى عسل
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